Giovane pediatra porta studi innovativi in America

Specializzando Aoup tra Londra e Boston: ricerca avanzata sulle patologie renali dei neonati, con una tesi internazionale in collaborazione con Genova

PISA — Un percorso di formazione e ricerca che parte da Pisa e arriva fino ai principali centri pediatrici di Stati Uniti e Regno Unito, per poi tornare in Toscana con un bagaglio di competenze avanzate. Massimo Scacciati, medico in formazione specialistica all’ultimo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Pisa, diretta da Diego Peroni, e a contratto nell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, ha concluso nei giorni scorsi un lungo periodo di studio dedicato alla nefrologia pediatrica nei neonati.

Scacciati ha svolto parte della sua formazione al Great Ormond Street Hospital di Londra, uno dei principali ospedali pediatrici europei, sotto la supervisione di Rukshana Shroff, e successivamente al Boston Children’s Hospital, negli Stati Uniti. Un’esperienza internazionale focalizzata sulle problematiche renali in età neonatale, ambito in cui sono in corso studi innovativi per migliorare diagnosi e presa in carico dei pazienti più piccoli.

Il percorso di ricerca confluirà nella tesi di specializzazione in Pediatria, che Scacciati discuterà a fine mese. Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con l’Irccs pediatrico Gianna Gaslini di Genova e con i centri internazionali che lo hanno ospitato, rafforzando una rete scientifica che unisce Pisa, Genova, Londra e Boston.