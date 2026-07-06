Governance Poll, cala consenso del sindaco Conti

Il sondaggio del Sole 24 Ore assegna al sindaco di Pisa il 51% di gradimento. In Toscana guidano Funaro tra i sindaci e Giani tra i governatori.

PISA — l sindaco di Pisa Michele Conti registra un calo nel gradimento dei cittadini secondo il Governance Poll 2026 realizzato da Lab 24 per Il Sole 24 Ore. La rilevazione assegna al primo cittadino un consenso del 51%, in diminuzione di circa 1,3 punti percentuali rispetto all'anno scorso, quando aveva raggiunto il 55%.

Nonostante la flessione, Conti mantiene un indice di gradimento superiore alla soglia del 50% e resta sopra il dato con cui era stato rieletto a Palazzo Gambacorti, pari al 52,3%.

Il sondaggio evidenzia anche il quadro regionale. A guidare la classifica dei sindaci italiani è Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, che raggiunge il 66% di gradimento e conquista il primo posto a livello nazionale.

Positivo anche il dato relativo al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che raggiunge il 56,5% di consenso, in aumento di 2,6 punti percentuali rispetto al 53,9% registrato nell'Ottobre 2025.

Sul risultato del Governance Poll è intervenuto anche Matteo Trapani, consigliere regionale, che legge il dato come un segnale politico da non sottovalutare.

"Il Governance Poll del Sole 24 Ore colloca il sindaco di Pisa Michele Conti al 66° posto su 92 sindaci dei capoluoghi italiani, con un gradimento in continua discesa. Un dato che non può essere letto con soddisfazione da chi ha a cuore Pisa, ma che sarebbe un errore liquidare come una semplice classifica estiva", ha detto Trapani.

Secondo il consigliere regionale, "il sondaggio misura la disponibilità dei cittadini a rivotare oggi il proprio sindaco e restituisce il segnale di una distanza crescente tra l'amministrazione comunale e una parte significativa della città. Dopo anni di annunci e comunicazione, Pisa continua a convivere con criticità che incidono ogni giorno sulla vita delle persone: mobilità e trasporto pubblico, iniziative culturali, sicurezza nei quartieri, verde pubblico, decoro e manutenzione dello spazio urbano, servizi alle famiglie, politiche abitative e risposta ai bisogni di una città universitaria".