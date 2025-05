Il video eccezionale del terremoto che mostra il preciso momento in cui la faglia slitta di diversi metri Il video eccezionale del terremoto che mostra il preciso momento in cui la faglia slitta di diversi metri

Attualità lunedì 12 maggio 2025 ore 19:00

Il Centro senologico festeggia 15 anni di attività

Liste di attesa azzerate e una presa in carico globale e multidisciplinare. Oggi è tra i primi dieci in Italia per volumi e qualità

PISA — Era il 24 Aprile 2010 quando l’Unità operativa di Senologia dell’Ospedale Santa Chiara apriva le porte nei nuovi locali dell’edificio 6, di fronte al Polo oncologico. A quindici anni da quel giorno, il Centro senologico dell’Aoup festeggia un traguardo fatto di numeri, riconoscimenti e, soprattutto, vite curate con un approccio multidisciplinare che resta all’avanguardia in tutta Italia. Fondato da Manuela Roncella, la prima Breast Unit della Toscana ha oggi come responsabile Matteo Ghilli. Il centro coordina l’intero percorso clinico della paziente oncologica, dalla diagnosi alla terapia, fino alla riabilitazione, attraverso un’équipe formata da chirurghi, oncologi, radioterapisti, psicologi, tecnici, infermieri e fisiatri. Una squadra che ha consentito alla struttura di ottenere, per il quinto anno consecutivo, la certificazione europea Eusoma. Dal 2020 l’Aoup è l’unica in Toscana ad averla e tra le poche in Italia. L’impegno del centro si traduce in oltre 700 interventi annui per carcinoma mammario, con tempi d’attesa azzerati per le neoplasie maligne. Il dato è certificato anche dal Piano nazionale esiti di Agenas, che posiziona Pisa ai vertici nazionali. All’interno del Centro, inaugurato nel 2018, il “Mercato dei fiori” riunisce tutti i servizi dedicati alla gestione degli effetti collaterali e al supporto psicofisico delle pazienti. Dalla medicina complementare alle consulenze genetiche, passando per la chirurgia ricostruttiva e la riabilitazione, ogni fase è curata con attenzione. Il centro guarda anche al futuro: più collaborazione con la medicina territoriale, nuove frontiere nella medicina personalizzata e nella ricerca clinica, con l’uso di intelligenza artificiale e biobanche.