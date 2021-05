Il Cup 2.0 con centinaia di prenotazioni online

Il debutto del Cup 2.0: in Aoup centinaia di prenotazioni online, lo stesso è avvenuto anche a livello provinciale con la Usl

PISA — E’ stato un debutto niente male quello del Cup 2.0 nell’ambito territoriale della provincia di Pisa. Dal 13 maggio, infatti - dopo 5 giorni di interruzione nell’operatività di alcune funzioni, per consentire la transizione al nuovo sistema – anche la zona compresa nel territorio pisano dell’ex-Asl 5 è entrata a far parte della nuova procedura di prenotazione delle prestazioni sanitarie che si sta adottando in tutta la Toscana, e ha registrato in due giorni, solo per Aoup, un volume di 5500 operazioni totali di cui 210 effettuate online (per l’online si è trattato solo di cosiddette “prime visite”). Il numero totale è comprensibilmente inferiore rispetto allo storico (per l’annunciata transizione, che avrà indotto molti a rimandare) ma il risultato dell'online è segno di una graduale e positiva inversione di tendenza.

La possibilità di prenotare o disdire/spostare online una visita è, infatti, una delle innovazioni più importanti del Cup 2.0, insieme alla possibilità di usufruire di tutta l’offerta di prestazioni presenti sul territorio aziendale e regionale dove questo sistema è presente.

In questo modo si semplifica notevolmente la vita del cittadino nei percorsi di cura perché gli si permette di accedere, comodamente da casa o dallo smartphone, al portale regionale https://prenota.sanita.toscana.it/ (inserendo codice fiscale e numero della ricetta elettronica) con un’offerta molto più ampia, senza dover telefonare al call-center o recarsi a uno sportello fisico.

"L'avvio, anche nell'ambito territoriale pisano, del nuovo Centro unico di prenotazione (Cup) 2.0 si è svolto senza particolari criticità. Già dal primo giorno, giovedì 13 maggio scorso, dalle 7 alle 16, gli sportelli al cittadino dell'Azienda USL Toscana nord ovest hanno effettuato un numero consistente di operazioni, 1.110 in tutto, di cui 955 prenotazioni, 115 disdette e 40 spostamenti", ha fatto sapere la Usl Toscana nord ovest.

Venerdì 15 maggio, invece, sempre dalle 7 alle 16, le operazioni sono state 981, di cui 842 prenotazioni, 100 disdette e 39 spostamenti.