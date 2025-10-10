Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 10 ottobre 2025
Trapani, "la nostra Toscana inizia con Pi" Il segretario del PSI per Ceccarelli e Vanni Nardini conclude la campagna elettorale con Zingaretti Elezioni, tutte le informazioni utili al voto
Elezioni venerdì 10 ottobre 2025 ore 18:33

Il segretario del PSI per Ceccarelli e Vanni

Visita a Pisa del segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, a sostegno dei candidati socialista della lista Eugenio Giani Presidente-Casa Riformista



PISA — "I socialisti sono impegnati, in Toscana, per confermare Eugenio Giani alla Presidenza" ha detto il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio al Gambrinus di Pisa per sostenere i candidati Sandro Ceccarelli e Maria Vanni.

"Vogliamo continuare ripartendo dai buoni risultati ottenuti sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sulle infrastrutture- ha ribadito il segretario - Lo facciamo con le donne e gli uomini delle nostra comunità, con la nostra identità e le nostre idee, alimentando un progetto riformista nella coalizione"

