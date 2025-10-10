Il segretario del PSI per Ceccarelli e Vanni

Visita a Pisa del segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio, a sostegno dei candidati socialista della lista Eugenio Giani Presidente-Casa Riformista

PISA — "I socialisti sono impegnati, in Toscana, per confermare Eugenio Giani alla Presidenza" ha detto il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio al Gambrinus di Pisa per sostenere i candidati Sandro Ceccarelli e Maria Vanni.

"Vogliamo continuare ripartendo dai buoni risultati ottenuti sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sulle infrastrutture- ha ribadito il segretario - Lo facciamo con le donne e gli uomini delle nostra comunità, con la nostra identità e le nostre idee, alimentando un progetto riformista nella coalizione"