In Provincia ancora 113 nuovi casi Covid

Nel bollettino di oggi, domenica 18 Dicembre, cala il numero di nuovi positivi in 24 ore, oltre a quello di tamponi processati. In Toscana due decessi

PISA — In Provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 113 nuovi casi Covid, 34 in meno rispetto al bollettino precedente.

In Toscana sono stati effettuati e processati 6.845 tamponi, dei quali 832 di tipo molecolare e 6.013 test rapidi.

Questa è la ripartizione delle nuove positività per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza per ogni singolo Comune interessato:

Area pisana, 59 nuovi casi: Crespina Lorenzana 4, Vicopisano 6, Cascina 15, Fauglia 1, Pisa 23, San Giuliano Terme 7, Vecchiano 2, Calci 1.

Valdera, 32 nuovi casi: Bientina 5, Buti 3, Santa Maria a Monte 7, Casciana Terme Lari 5, Ponsacco 5, Calcinaia 3, Palaia 1, Pontedera 3.

Alta Valdicecina, 12 nuovi casi: Monteverdi Marittimo 1, Montecatini Val di Cecina 2, Casale Marittimo 1, Volterra 6, Pomarance 2.

Comprensorio del cuoio, 10 nuovi casi: Montopoli in Val d'Arno 2, San Miniato 5, Castelfranco di Sotto 2, Santa Croce sull'Arno 1.

Complessivamente, i ricoverati per Covid sono 560 (7 in più rispetto a ieri), dei quali 27 (3 in più) si trovano in terapia intensiva.

Infine, si registrano 2 nuovi decessi, uno relativo a una persona residente in Provincia di Lucca e l'altro a un residente di quella di Livorno.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.