In tasca niente documenti ma l'anfetamina

La sostanza è stata scoperta durante una perquisizione. Nell'abitazione dell'uomo, poi denunciato, è stato trovano anche dell'hashish

PISA — Nella tasca dei jeans nascondeva due involucri contenenti quasi un grammo di anfetamina e metanfetamina.

La sostanza è stata sequestrata dalla polizia, che aveva fermato l'uomo mentre viaggiava in auto insieme ad un'altra persona. Con sé non aveva i documenti e quindi gli agenti lo hanno accompagnato il questura per l'identificazione.

L'involucro è spuntato fuori durante la perquisizione personale, poi estesa anche all'abitazione dell'uomo: lì gli agenti hanno trovato due grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.