"Inaccettabile quanto avvenuto su un autobus in città"

Il sindacato Ugl interviene dopo l'aggressione avvenuta su un autobus a Pisa e chiede più tutele per autisti e passeggeri e Daspo urbano

PISA — Dopo la recente aggressione avvenuta a bordo di un autobus a Pisa, a intervenire sono Giuseppe Dominici, segretario confederale Ugl Toscana, Marco Cecchi, segretario Ugl Pisa, e Giuseppe Caporaso, segretario Autoferro Ugl Pisa, che chiedono maggiori investimenti per la tutela di autisti e passeggeri e propongono l'introduzione del Daspo urbano nei confronti di chi si rende protagonista di episodi violenti.

"Purtroppo, le aggressioni ai danni dei lavoratori del servizio pubblico locale sono un grave fenomeno che deve essere contrastato adeguatamente e velocemente. Quanto accaduto recentemente su un bus a Pisa, dove un individuo ha mandato in frantumi con un pugno il vetro della cabina di guida, è sinonimo che si debba investire ancora di più in termini di sicurezza (la Regione faccia, dunque, pienamente la sua parte). È, infatti, inaccettabile che si rischi la propria incolumità sul posto di lavoro e parimenti si metta a repentaglio la vita dei passeggeri", hanno detto i tre rappresentanti sindacali.

L'Ugl ritiene necessario adottare strumenti più incisivi nei confronti di chi mette in pericolo il personale del trasporto pubblico e gli utenti del servizio. "Crediamo, pertanto, sia utile adottare il Daspo urbano per soggetti di questo tipo e come sindacati chiederemo un incontro a Prefetto, Sindaco e Presidente della Provincia pisana. L'Ugl è, da sempre, in prima linea per cercare di garantire la massima serenità ai lavoratori, che devono, dunque, essere messi in condizione di svolgere la propria attività nel miglior modo possibile", hanno aggiunto.

Nel comunicato il sindacato rivolge anche un riconoscimento all'autista coinvolto nell'episodio. "Desideriamo, infine, complimentarci con l'autista per la prontezza e perizia con cui ha gestito tale improvvisa criticità e ci auguriamo che l'autore di questo insano gesto venga adeguatamente sanzionato", hanno concluso Dominici, Cecchi e Caporaso.