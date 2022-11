Incidenti e code paralizzano il traffico

Tamponamento con due feriti al ponte delle Bocchette. Un altro incidente è avvenuto in Fipili dove si sono registrate code fino a 2 chilometri

PISA — Incidenti e code alle porte della città. Intorno alle 17,30 di oggi si è verificato un tamponamento tra auto al ponte delle Bocchette. Il 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa, ha soccorso e trasportato al pronto soccorso due persone coinvolte nell'incidente.

Nel tardo pomeriggio un altro incidente avvenuto in Fipili, tra Navacchio e Pisa Nord-Est, in direzione Pisa, ha causato, come segnalato da Muoversi in Toscana, rallentamenti e code fino a 2 chilometri. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 19.

Sempre nel pomeriggio di oggi, Muoversi in Toscana ha segnalato anche un incidente tra Collesalvetti e l'Interporto Toscano Est, in direzione Livorno.