Internet Festival, gli appuntamenti del 12 ottobre

Tra i protagonisti della giornata: la “signora dei robot” Alessandra Sciutti, ma anche Adriano Sofri e Patrick Zaki alla Normale

PISA — Oggi, sabato 12 ottobre, durante l'Internet Festival, ci saranno vari appuntamenti importanti. Al Teatro Nuovo, dalle 11, si terrà l'incontro "Le Generazioni insegnano" con influencer educativi come Elia Bombardelli, Norma Cerletti e Beatrice Flammini. Nel pomeriggio, alla Scuola Normale Superiore, dalle 15 si discuterà di emozioni e intelligenza artificiale con esperti come Alessandra Sciutti e Riccardo Manzotti. Dalle 17.30, una maratona di lettura per la pace vedrà protagonisti Adriano Sofri e Patrick Zaki. In serata, spettacoli di comicità con Ubaldo Pantani e musica jazz con Maria Chiara Argirò.

Sarà anche una giornata ricca di riflessioni sulla tecnologia e il suo impatto sociale. Al mattino, a partire dalle 9.30, alla Scuola Normale Superiore, si terrà l’incontro “Educare la mente al digitale”, promosso dalla Regione Toscana. Durante questo panel, verranno discusse le iniziative educative rivolte alle diverse generazioni, come il "patentino digitale" per i più giovani e "Digitalmentis", un progetto per aiutare gli anziani a navigare online in sicurezza e prevenire le truffe. Un appuntamento cruciale per affrontare il tema dell’alfabetizzazione digitale in modo trasversale e inclusivo.

Sempre al centro del programma culturale del festival, grande spazio verrà dedicato alla letteratura e alla divulgazione, con la sezione Book(e)Book. Al Centro Congressi Le Benedettine, dalle 10.30, Gian Luigi Ferrari e Stefano Machera discuteranno di intelligenza artificiale e delle sue implicazioni nel libro Come l’Intelligenza Artificiale cambia il mondo. Il pomeriggio proseguirà con Matteo Bordone e il suo L’invenzione del boomer, esplorando lo scontro generazionale e la cultura pop (ore 15), e culminerà con l’intervento di Cory Doctorow (ore 17), che presenterà il suo libro Come distruggere il capitalismo della sorveglianza, analizzando il ruolo delle grandi piattaforme tecnologiche.

La giornata si concluderà con un’offerta variegata di intrattenimento e musica. Al Cinema Arsenale, alle 18, verrà celebrato il 40° anniversario del film Gremlins con un incontro condotto da Michele Innocenti, seguito dalla proiezione del film. Per gli amanti della musica, al Teatro Nuovo, alle 21.30, Maria Chiara Argirò presenterà il suo nuovo album Closer, in collaborazione con Pisa Jazz. La serata si chiuderà al Deposito Pontecorvo con Generazione Techno, una no-stop di musica elettronica e visual art fino alle 5 del mattino, dove Gianpaolo Capobianco introdurrà il suo progetto artistico Flesh Orchestra, seguito da esibizioni di DJ di fama internazionale.