La dottoressa Scatena va in pensione

La pediatra dell'ambito territoriale di Pisa sarà sostituita dal dottor Discalzi, con il trasferimento automatico di tutti gli assistiti

PISA — Cambio di guardia nell'ambito territoriale di Pisa: dal 29 Febbraio prossimo, infatti, andrà in pensione la dottoressa Giuseppina Scatena, pediatra di famiglia.

Al suo posto, entrerà in servizio il dottor Diego Discalzi, al quale saranno trasferiti automaticamente tutti gli assistiti della dottoressa Scatena a partire dal prossimo 1° Marzo.

Gli ambulatori del dottor Discalzi sono in via Cattaneo e in viale Gramsci.

"L’Ausl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet - hanno ricordato dalll'Azienda - senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario".

Per far questo, è possibile utilizzare il portale Open Toscana, l'app Toscana Salute, i Totem PuntoSì oppure inviare una mail o compilare il modulo sul sito dell'Ausl.