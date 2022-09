"La stazione Marconi sarà del Comune nel 2023"

Il sindaco Conti fa l'annuncio: la stazione radio, ormai abbandonata, dovrebbe diventare proprietà del Comune per realizzarne il rilancio

PISA — La prima giornata del meeting annuale del Marconi Labs coincide con un grande passo in avanti per l'acquisizione al patrimonio comunale della stazione Marconi di Coltano. Il sindaco Michele Conti, infatti, a annunciato che l'immobile, nei primi mesi del 2023, dovrebbe passare di mano.

"È stato un onore per me stringere la mano alla principessa Elettra Marconi in occasione del primo meeting annuale della Marconi Labs di Coltano - ha spiegato Conti - davanti a lei ho preso un impegno: entro i primi mesi del 2023, il Comune di Pisa acquisirà dal Demanio la stazione Marconi".

"Con la piena proprietà - ha concluso - finalmente, potremo pensare, insieme ad altri partner pubblici e privati, a una vera valorizzazione di quel luogo simbolo per la scienza e per le telecomunicazioni, sede delle ricerche e delle scoperte di Guglielmo Marconi".

Già nel 2021, l'amministrazione comunale aveva stanziato un milione di euro per procedere alla riqualificazione. Con il passaggio di proprietà, ovviamente, il Comune potrà agire in maniera più sistematica.