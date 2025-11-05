Laurea Honoris Causa ad Antonio Patuelli

Venerdì 7 Novembre all’Università di Pisa la cerimonia per il conferimento della Laurea Magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

PISA — Si terrà venerdì 7 Novembre alle 11, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”, la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari al Cavaliere del Lavoro Antonio Patuelli.

L’iniziativa è promossa dall’Università di Pisa e sarà aperta dal saluto del rettore Riccardo Zucchi. Seguiranno la lettura della motivazione, affidata alla professoressa Elena Bruno, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Banca, Finanza aziendale e Mercati finanziari del Dipartimento di Economia e Management, e la laudatio della professoressa Giuliana Birindelli, ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari dello stesso Dipartimento.

A concludere la cerimonia sarà la lectio magistralis dello stesso Antonio Patuelli, che riceverà l’onorificenza accademica per i suoi meriti professionali e per il contributo dato nel campo della finanza e della cultura economica italiana.