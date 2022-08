Lavori in tutta la città per 5 milioni di euro

Il piano delle manutenzioni stradali prosegue con nuove asfaltature e il rifacimento di marciapiedi nei quartieri e sul litorale

PISA — Prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi iniziato nel 2019 e che proseguirà fino al 2023. Il sindaco Michele Conti e l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa hanno fatto oggi il punto sui prossimi step a cui Pisamo sta lavorando e che verranno messi a gara a breve.

Si tratta di 5 appalti, che andranno a gara nei prossimi mesi e che riguarderanno il rifacimento degli asfalti in via delle Lenze, via della Seta e via Garibaldi per un importo di 446.500 euro; la manutenzione straordinaria di marciapiedi a Pisa in via Colombo, via Puccini, viale Bonaini e via dell’Aeroporto per un investimento di circa 800mila euro; il rifacimento di marciapiedi sul Litorale a Tirrenia in via dei Ginepri e via delle Salvie per l’importo di 350mila euro; la manutenzione di asfalti in molti quartieri della città, tra cui Cisanello-Pisanova (via Frascani, Pergolesi, Maccatella, Manghi, Bellonzi, Rossellini triangolo, Cuppari, Norvegia), Barbaricina (via Rook, Capannone, Lenze primo tratto, Bagnile, Belloni), Porta a Lucca (via Baracca, F.lli Rosselli, Brennero, Campania, Calabria), Porta a Mare (via Aurelia Sud, Aldo Moro) e Ospedaletto (via Ragghianti) per l’importo di 1,5 milioni di euro; il rifacimento di lastricati in pietra del centro storico, nello specifico in via Volta, Trento, Beccaria, Coccapani, Vernaccini, Carmignani, Vernagalli, Berlinghieri, piazza Cavallotti, vicolo degli Albiani, via Risorgimento e Roma, per un investimento complessivo di 1,840 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rifacimento dei lastricati in pietra, oltre a quelli elencati previsti con risorse proprie dell’Amministrazione, è in corso il progetto finanziato con i fondi del Pnrr per 1,5 milioni di euro che prevede interventi di nuova pavimentazione in pietra nell’asse che va da piazza dei Cavalieri a via Santa Maria, ovvero via dei Mille e zone limitrofe per una superficie di 2.200 metri quadrati, con compreso rifacimento della pubblica illuminazione, installazione della videosorveglianza e degli arredi, per una riqualificazione e piena accessibilità da parte dei cittadini e turisti.

"Per fare un punto della situazione - si legge in una nota del Comune- se ad Aprile 2022 si contavano realizzati circa 240mila metri quadrati di strade asfaltate e 24mila metri quadrati di marciapiedi, a cui si andranno a sommare i lavori in corso di realizzazione durante l’estate, vanno aggiunti altri 11mila metri quadrati di marciapiedi, 65mila metri quadrati di asfalti e 7mila metri quadrati di lastricati in pietra in centro storico, come previsione di lavori di manutenzione da realizzare entro il 2023. Tra i lavori già conclusi in questi mesi a Pisa: interventi a marciapiedi e asfalti a Riglione in via Fiorentina, via Calatafimi e via Gemignani, nel quartiere di Porta a Lucca, in via Randaccio e via Filzi, dove sono ancora in corso i lavori ai marciapiedi di via Fratelli Rosselli, via Baracca e via Nazario Sauro. In via di completamento (entro settembre) l’asfaltatura di via Francesco Crispi in centro, realizzata quella di via Saragat. Nei quartieri di Pisanova e Cisanello terminate le asfaltature di via Redi, via Malagoli, via Cuppari, Cosimo Ridolfi, via Luzzatto, via Cisanello, via Taddei, via San Biagio, via Mazzei e i marciapiedi di via Landi. Sono in corso e terminano a settembre anche i lavori in via di Pratale per il rifacimento di asfalti e marciapiedi lungo tutta la strada, dopo aver effettuato la rimozione di pini pericolanti; terminato il rifacimento del marciapiede in via Livornese a San Piero a Grado; concluso il rinnovo completo di marciapiedi e asfalti a Tirrenia in via degli Alberi, via dei Salici, via della Selva e via dei Gelsi. Tutti i lavori in corso nei quartieri di Pisa, eseguiti sotto la guida di Pisamo, termineranno entro settembre-ottobre per un valore complessivo di 4 milioni di euro".