Cronaca venerdì 25 febbraio 2022 ore 16:09

Al lavoro in nero con documenti falsi

L'ispettorato del lavoro scopre due lavoratori in nero in un ristorante gestito da stranieri, la polizia li denuncia per sostituzione di persona

PISA — A seguito di un controllo dell'Ispettorato provinciale del lavoro in un ristorante cinese sui lungarni, sono stati scoperti due lavoratori in nero di nazionalità cinese. Ma qualcos'altro non ha convinto gli ispettori, che hanno richiesto il supporto della polizia. A non convincere gli ispettori erano le foto dei permessi di soggiorno, che ritraevano persone diverse dalle due che si trovavano di fronte. In Questura i permessi sono risultati appartenere ad altre persone e i due fermati, una volta identificati, sono risultati già sottoposti a provvedimenti di espulsione. Entrambi sono stati così denunciati per sostituzione di persona. In corso ulteriori accertamenti, per chiarire il ruolo degli effettivi titolari dei permessi di soggiorno utilizzati.