Libri Gratis, domande aperte sul portale regionale

Per gli studenti di medie e superiori con un Isee pari o inferiore a 15.800 c'è la possibilità del contributo regionale per l'acquisto dei testi

PISA — Fino al 28 Maggio è possibile presentare domanda sul portale della Regione Toscana per Libri Gratis, iniziativa nell’ambito di Giovanisì a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico.

Il contributo è destinato agli studenti delle scuole medie e superiori, residenti in Toscana, con un’età inferiore a 24 anni e un Isee non superiore a 15.800 euro, iscritti al prossimo anno scolastico 2025-2026 in un istituto scolastico pubblico o paritario con sede in Toscana o in una regione confinante.

Il contributo economico varia in base alla classe frequentata. Per esempio, chi frequenta la prima media riceverà un importo diverso rispetto a chi frequenta la quarta superiore. Gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da 137 a 348 euro circa.

In ogni caso, le domande possono essere presentate online collegandosi al sito della Regione. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare Spid, carta d'identità elettronica CIE o tessera sanitaria. Per ogni figlio va inviata una domanda separata.