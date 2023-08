Like, lo spettacolo di Santomauro a Eliopoli

Il momento in cui le bombe cadono su Chernihiv: l'esplosione immortalata in un video

Tecnologia frenetica e benessere: lo smartphone ha cambiato le nostre vite e l'attore comico ne parla in chiave ironica e cinica nel suo show

PISA — La comicità toscana di Stefano Santomauro, condensata nel suo spettacolo teatrale "Like", arriva sul palco estivo di Eliopoli domenica 20 Agosto, a partire dalle 22.

Santomauro è attore e autore comico, collaboratore di Paolo Migone e produttore di show comici che affrontano l’attualità in chiave cinica e surreale. Tra i suoi spettacoli, hanno raggiunto un grande successo "Santomauro Subito!", vincitore del Kilowatt Festival Como 2018, e appunto "Like", selezionato al Torino Fringe Festival 2018, al Festival di Narrazione Montagne Racconta 2018 e al Festival della Cultura Reggello 2018.

Lo spettacolo "Like" è scritto in collaborazione con Francesco Niccolini per la regia di Daniela Morozzi, con il contributo del Festival di Narrazione Montagne Racconta.

Nel dettaglio, lo show affronta ironicamente la rapidità della comunicazione con l'avvento della tecnologia e i cambiamenti che ciò ha comportato per il nostro benessere. Gli studiosi della Columbus University calcolano che arriviamo a toccare il nostro smartphone 400 volte nell’arco della giornata. Si parla, in questo caso, di Sindrome di Capitan Uncino: usare il solo pollice di una mano esclusivamente per lo smartphone, proprio come se avessimo un uncino.

Sono questi, e molti altri, gli spunti che Stefano Santomauro e Francesco Niccolini hanno sviscerato e attraversato per poterli servire in questo monologo divertentissimo e cinico allo stesso momento. Un successo che ha portato a teatro circa 25mila spettatori.