Lutto alla Sant'Anna per la morte di Lanzara

o. Da sempre vicino alla Scuola, ha avuto un ruolo determinante nella crescita del Polo Sant’Anna Valdera, formando generazioni di allievi

PISA — La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professore Riccardo Lanzara. Ingegnere e professore ordinario di Management al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, Riccardo Lanzara ha intrecciato un rapporto di lunga data con la Scuola Superiore Sant’Anna, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo. Da sempre vicino alla Scuola, ha avuto un ruolo determinante nella crescita del Polo Sant’Anna Valdera, ha formato generazioni di Allieve e Allievi e ha sostenuto con passione le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico. Inoltre, è stato docente del Master di II Livello in Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi (MAINS), il primo percorso di alta formazione in Italia dedicato al management dell’innovazione.

“Il professor Lanzara era un innovatore e un uomo di grande visione. La Scuola Superiore Sant’Anna gli è grata per aver interpretato la scienza come responsabilità civile, aperta al confronto e capace di generare un impatto concreto sul benessere delle persone e sullo sviluppo del territorio” commenta il rettore Nicola Vitiello. A ricordarlo è anche da Alberto Di Minin, preside della Classe di Scienze Sociali, di cui Lanzara è stato relatore di tesi. “Mi mancherà il suo sguardo sul mondo delle imprese, mai scontato e capace di cogliere nel segno. Tante allieve e allievi della Scuola hanno avuto il privilegio di averlo come relatore delle proprie tesi di laurea. Il contributo che ha offerto alla loro crescita umana e professionale è stato fondamentale”.