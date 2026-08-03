Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:01 METEO:PISA24°33°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 03 Agosto 2026
Tutti i titoli:
Affitti, Toscana tra le regioni più care d'Italia Lutto alla Sant'Anna per la morte di Lanzara E' morto l'ingegner Lanzara, pioniere dell'innovazione Controlli dei Carabinieri, nove persone denunciate
corriere tv
Trump alla giornalista: «Sei della Abc? Il peggio, mi piace di più la BBC»
Trump alla giornalista: «Sei della Abc? Il peggio, mi piace di più la BBC»

Attualità Lunedì 03 Agosto 2026 ore 07:43

E' morto l'ingegner Lanzara, pioniere dell'innovazione

Condividi
Riccardo Lanzara

Professore universitario in vari atenei italiani, figura di riferimento per la Scuola Sant'Anna e per Pont-Tech, fu anche membro del Cda di Piaggio



PONTEDERA — Il mondo accademico, scientifico e industriale piange il professor Riccardo Lanzara, ingegnere e docente universitario, pioniere dell'innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del Polo della Valdera della Scuola Superiore Sant’Anna, formando allievi e scommettendo sul dialogo fra il sapere e la crescita del terrotorio, morto a 78 anni.

Nato a Pontederese ma poi trasferitosi in provincia di Livorno Lanzara, laureato in ingegneria ,eccanica all’Università di Pisa, è stato professore ordinario di Management al Dipartimento di Economia e Management di Pisa, membro del Senato Accademico e del Comitato Spin Off dell’Ateneo pisano, direttore del Dipartimento di Economia e Management di Pisa, membro e presidente del Consiglio di amministrazione di alcune partecipate dell’Università ed ha fatto parte del Consiglio di amministrazione di Piaggio. Docente anche alla facoltà di Ingegneria di Pisa, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, alla Luiss di Roma e nelle facoltà di Economia di Cagliari, Sassari e Torino, è stato autore e co-autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche, con decenni di esperienza di consulenza nelle imprese di piccola e grande dimensione. 

Tanto che in città ricoprì anche il ruolo di presidente di Pont-Tech, tra gli apripista di progetti all'avanguardia dedicati alla mobilità sostenibile, all’idrogeno e all’impiego dell’ammoniaca come vettore energetico. Tra i progetti memorabili Savia (Sistema di alimentazione di veicoli a idrogeno e ammoniaca), un percorso che portò alla realizzazione del primo veicolo ibrido italiano alimentato ad ammoniaca: un autocarro da 35 quintali destinato alla raccolta porta a porta dei rifiuti. Il prototipo, capace di affrontare le complessità di stoccaggio dell'idrogeno e di azzerare l'impatto ambientale, venne esposto anche a Bruxelles durante la Settimana europea delle energie sostenibili.

Non solo studio, ricerca e tearia ma anche applicazioni concrete nei settori dell'ambiente e della mobilità. Senza dimenticare ovviamente il valore aggiunto della competenza nell'insegnamento e nella trasmissione della cultura scientifica, formando e seguendo centiniaia di allievi.

A dare la notizia della sua scomparsa il figlio Tommaso e le sorelle Giovannella, Maria Francesca e Virginia. Il funerale si terrà domani 4 Agosto alle 11 nella Pieve di Santa Lucia, ad Antignano. La famiglia ha indicato che chi vorrà, in suo nome e per onorarne la memoria, potrà effettuare una donazione a Medici senza Frontiere oppure all’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Schianto fatale lungo la strada statale, all'altezza di Madonna dell'Acqua: due auto maggiormente coinvolte, mentre una terza in modo lieve
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Riccardo Ferrucci

new
Franco Cambi

INCONTRI D'ARTE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Affitti, Toscana tra le regioni più care d'Italia

Attualità

Lutto alla Sant'Anna per la morte di Lanzara

Attualità

E' morto l'ingegner Lanzara, pioniere dell'innovazione

Cronaca

Controlli dei Carabinieri, nove persone denunciate