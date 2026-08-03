E' morto l'ingegner Lanzara, pioniere dell'innovazione

Professore universitario in vari atenei italiani, figura di riferimento per la Scuola Sant'Anna e per Pont-Tech, fu anche membro del Cda di Piaggio

PONTEDERA — Il mondo accademico, scientifico e industriale piange il professor Riccardo Lanzara, ingegnere e docente universitario, pioniere dell'innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del Polo della Valdera della Scuola Superiore Sant’Anna, formando allievi e scommettendo sul dialogo fra il sapere e la crescita del terrotorio, morto a 78 anni.

Nato a Pontederese ma poi trasferitosi in provincia di Livorno Lanzara, laureato in ingegneria ,eccanica all’Università di Pisa, è stato professore ordinario di Management al Dipartimento di Economia e Management di Pisa, membro del Senato Accademico e del Comitato Spin Off dell’Ateneo pisano, direttore del Dipartimento di Economia e Management di Pisa, membro e presidente del Consiglio di amministrazione di alcune partecipate dell’Università ed ha fatto parte del Consiglio di amministrazione di Piaggio. Docente anche alla facoltà di Ingegneria di Pisa, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, alla Luiss di Roma e nelle facoltà di Economia di Cagliari, Sassari e Torino, è stato autore e co-autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche, con decenni di esperienza di consulenza nelle imprese di piccola e grande dimensione.

Tanto che in città ricoprì anche il ruolo di presidente di Pont-Tech, tra gli apripista di progetti all'avanguardia dedicati alla mobilità sostenibile, all’idrogeno e all’impiego dell’ammoniaca come vettore energetico. Tra i progetti memorabili Savia (Sistema di alimentazione di veicoli a idrogeno e ammoniaca), un percorso che portò alla realizzazione del primo veicolo ibrido italiano alimentato ad ammoniaca: un autocarro da 35 quintali destinato alla raccolta porta a porta dei rifiuti. Il prototipo, capace di affrontare le complessità di stoccaggio dell'idrogeno e di azzerare l'impatto ambientale, venne esposto anche a Bruxelles durante la Settimana europea delle energie sostenibili.

Non solo studio, ricerca e tearia ma anche applicazioni concrete nei settori dell'ambiente e della mobilità. Senza dimenticare ovviamente il valore aggiunto della competenza nell'insegnamento e nella trasmissione della cultura scientifica, formando e seguendo centiniaia di allievi.

A dare la notizia della sua scomparsa il figlio Tommaso e le sorelle Giovannella, Maria Francesca e Virginia. Il funerale si terrà domani 4 Agosto alle 11 nella Pieve di Santa Lucia, ad Antignano. La famiglia ha indicato che chi vorrà, in suo nome e per onorarne la memoria, potrà effettuare una donazione a Medici senza Frontiere oppure all’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.