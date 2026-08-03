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Attualità Lunedì 03 Agosto 2026 ore 13:27

Affitti, Toscana tra le regioni più care d'Italia

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Firenze svetta insieme a Milano secondo l'indice dei prezzi delle locazioni nel mese di Luglio. Pisa e Pistoia ai massimi storici



TOSCANA — In Toscana, nel mese di Luglio, i canoni d'affitto hanno registrato un aumento l'1,8%, con una media regionale di 21,1 euro al metro quadro. Dato che resta comunque inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025 quando i canoni avevano raggiunto il loro massimo storico con una media di 24,6 euro al metro quadro. In termini di prezzi, la Toscana è tra le regioni più care per gli inquilini italiani, insieme alla Valle d'Aosta (21,4 euro) e alla Lombardia (18,9 euro). E' quanto emerge dall'analisi di Idealista sull’indice dei prezzi delle locazioni a luglio 2026.

Firenze risulta la seconda città più cara d'Italia  con 22,4 euro al metro quadro e un aumento del 4,5% rispetto a Giugno, mentre Pisa (con una media di 13,7 euro al metro quadro) e Pistoia (10 euro al metro quadro) hanno raggiunto i loro massimi storici con variazioni annuali rispettivamente del 7,8% e del 10,7%.

A luglio i canoni di affitto in Italia hanno segnato un deciso rialzo mensile: 2,4% rispetto a giugno, con il valore medio nazionale salito a 14,9 euro al metro quadro. Su base annua il mercato resta però ancora in territorio negativo, con i prezzi dell'1,3% sotto i livelli di luglio 2025.

I rialzi più marcati si osservano a Pesaro (8,1%), Massa (7,6%), Trieste (6,1%) e Messina (5,4%). Aumenti significativi anche a Sassari (5,0%), Cagliari (4,7%), Pisa (4,2%) e Brindisi (4,0%).

Milano si conferma la città più cara con 22,4 euro al metro quadro insieme a Firenze; seguono Venezia (21 euro/m²) e Roma (19,6 euro/m2). All'estremo opposto della classifica si collocano Caltanissetta con 4,6 euro al metro quadro, Reggio Calabria con 6,1 euro, Potenza con 6,1 euro e Ragusa con 6,3 euro.

A livello provinciale prevale nettamente il segno positivo, con 66 province su 104 monitorate in aumento, 37 in calo e 1 stabile. I rialzi più marcati si osservano a Ravenna (7,4%), Catanzaro (7,1%), Trieste (6,1%), Rieti (6,1%), Imperia (5,7%) e Pisa (5,6%). Aumenti rilevanti anche a Firenze (5,2%) e Massa-Carrara (4,9%).

Tra le aree provinciali delle grandi città Roma segna un incremento del 3,7%, Venezia del 3,5%, Genova del 2,3% e Bologna del 2,2%. Crescono anche Torino (1,4%), Milano (1,2%), Napoli (1,1%) e Bari (0,3%).

I cali più marcati interessano Lucca (−7,3%), Crotone (−6,9%), Aosta (−6,7%), Rimini (−6,6%), Sassari (−4,8%) e Pordenone (−3,4%).

Lucca, con 50,5 euro al metro quadro, si distingue come la provincia più cara d'Italia, un valore fuori scala trainato dai canoni delle sue località costiere, che pesano in misura rilevante sul campione. Seguono Grosseto con 24,4 euro, Belluno con 22,3 euro, Milano con 21,5 euro e Aosta con 21,4 euro al metro quadro. Le province più economiche risultano invece Caltanissetta con 5,1 euro al metro quadro, Potenza con 5,6 euro, Reggio Calabria con 6,1 euro, Avellino con 6,1 euro e Agrigento con 6,2 euro.

Sul fronte regionale, a luglio i canoni aumentano in 15 regioni su 20. Le variazioni più significative si registrano in Calabria (3,8%), Lazio (3,7%), Friuli-Venezia Giulia (2,9%) e Liguria (2,2%). Aumenti anche in Lombardia (2,1%), Toscana (1,8%), Marche (1,4%), Campania (1,4%), Piemonte (1,2%) e Sicilia (1,0%). Valle d'Aosta (−6,7%), Molise (−2,8%), Basilicata (−0,9%), Trentino-Alto Adige (−0,5%) e Abruzzo (−0,5%) sono le regioni in calo lo scorso mese.

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