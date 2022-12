L'Arno è sorvegliato speciale

Conti: "Le previsioni annunciano un picco nelle prime ore di domani mattina". In caso di necessità sarà aperto lo scolmatore

PISA — Mentre la pioggia continua a cadere sulla Toscana fiumi e corsi d'acqua diventano sorvegliati speciali. Tra questi, anche l'Arno.

A fare il punto della situazione, con un post su Facebook, è il sindaco di Pisa Michele Conti: "Il livello dell’Arno - scrive il sindaco - sta aumentando e le previsioni annunciano un picco nelle prime ore di domani mattina, con una portata stimata sopra i 1500 metri cubi d'acqua al secondo. La situazione è per il momento sotto controllo, anche se la variabile maggiore è legata all’entità delle piogge nel pomeriggio. Abbiamo comunque attivato tutti gli strumenti di monitoraggio, con la Protezione Civile del Comune di Pisa in contatto costante con i tecnici del Genio civile della Regione Toscana".

La situazione attuale in Toscana ha spinto anche all'attivazione del servizio piena del genio civile della Regione, come annunciato dal presidente Eugenio Giani e tutto è pronto, in caso di necessità, per aprire lo scolmatore.

A Firenze, in corrispondenza degli Uffizi, il fiume ha superato il primo livello di criticità con portata in transito di 1.000 metri cubi d'acqua al secondo, rientrando pian piano al di sotto dei 3 metri.