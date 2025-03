Maltempo, situazione sotto controllo in provincia

Pioggia sì, ma nessuna criticità. Al momento la situazione meteorologica a Pisa e dintorni resta pienamente sotto controllo

PISA — I rovesci che da ore interessano il territorio sono in linea con le previsioni, senza causare danni o disagi rilevanti. Lo confermano anche gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, che monitora costantemente l’evolversi del maltempo insieme a Prefetture, Vigili del fuoco e Dipartimento nazionale.

Nessuna segnalazione particolare è giunta dal territorio comunale pisano, dove il sistema di drenaggio ha retto bene l’impatto delle precipitazioni, di moderata intensità, che stanno bagnando il capoluogo e la costa da questa mattina. Le previsioni parlano di piogge distribuite anche per le prossime ore, ma al momento non si registrano allagamenti, interruzioni stradali o situazioni di pericolo per i cittadini.

La Regione mantiene comunque alto il livello di attenzione, soprattutto per le aree maggiormente esposte. L’allerta meteo gialla, emessa ieri, rimane in vigore fino a fine giornata per le zone dell’Alto Mugello e per la Toscana nord occidentale, dove le piogge potrebbero risultare più intense. Proprio in quelle zone la Prefettura ha già confermato 91 evacuazioni preventive: 70 a Marradi e 21 a Vaglia.

Intanto la Protezione civile invita alla prudenza e raccomanda di seguire le indicazioni fornite dai canali ufficiali.