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Attualità Martedì 21 Aprile 2026 ore 18:30

Micologi dell'ASL all'Agrifiera di Pontasserchio

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Lo spazio informativo sarà un punto di riferimento per appassionati, raccoglitori occasionali e famiglie, con attività di divulgazione



PISA — In occasione dell’Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 aprile al 3 maggio 2026, l’Azienda USL Toscana nord ovest sarà presente con uno stand dedicato alla micologia, a disposizione dei cittadini per informazioni e consulenze gratuite per il riconoscimento dei funghi e sulla prevenzione circa le intossicazioni da consumo di alimenti a base di funghi.

Lo spazio informativo sarà un punto di riferimento per appassionati, raccoglitori occasionali e famiglie, con attività di divulgazione dedicate alla corretta identificazione delle specie fungine e alle buone pratiche di raccolta consumo e conservazione.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’ASL per la tutela della salute pubblica e per il rafforzamento dei servizi di prevenzione sul territorio, anche attraverso la partecipazione a eventi di ampio richiamo.

Presso lo stand, dove saranno sempre presenti due micologi, saranno inoltre fornite informazioni per l’accesso agli sportelli micologici dell’ASL: sedi zonali del dipartimento della Prevenzione, orari di apertura, recapiti telefonici e prestazioni assicurate dall’ispettorato micologico. I micologi illustreranno anche i principali comportamenti corretti e gli accorgimenti utili a prevenire le intossicazioni da funghi.

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