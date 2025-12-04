Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 04 dicembre 2025
Sant'Anna, al via il nuovo anno accademico Il Teatro Era cambia look per il Capodanno con Jerry Calà Il Pisa in visita alla Stella Maris per il Natale Furti in casa, l'allarme del sindaco
Attualità giovedì 04 dicembre 2025 ore 16:00

Mozart e Salieri, la rivalità in scena al Verdi

Su il sipario, nel fine settimana, su "Amadeus", il secondo titolo della stagione di prosa della Fondazione Teatro, con la regia di Ferdinando Bruni



PISA — Fine settimana al Teatro Verdi con "Amadeus", il celebre testo di Peter Shaffer, che la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia porta in scena sabato 6 (ore 21) e domenica 7 (ore 17) in una produzione firmata Teatro dell’Elfo con il contributo di Next. 

Secondo titolo della stagione di prosa della Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Amadeus esplora la rivalità tra Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri mirabilmente raccontata da Shaffer nella sua piéce ispirata da Aleksander Puskin con il suo "Mozart e Salieri" del 1830.

"Nella fucina dell’arte la bontà non conta niente", è la frase che introduce il dramma messo in scena da Ferdinando Bruni, nella doppia veste di regista e coprotagonista nei panni di Salieri. Antonio Salieri è un uomo pio e generoso, un musicista stimato e famoso, ma Dio ha scelto di far sentire la sua voce nel mondo attraverso quella di un ragazzo scapestrato e irriverente: Wolfgang Amadeus Mozart. La scena è un salone che il delirio di Salieri trasforma in labirinto. Il ritratto di un passato non più ricomponibile attraverso la ragione, dal quale i personaggi emergono come marionette, vestite dagli abiti di un Settecento immaginario creato da Antonio Marras, sullo sfondo delle proiezioni fantasmagoriche di una lanterna magica.

Ci sono biglietti ancora in vendita al Botteghino del Teatro Verdi, al servizio telefonico (050.941188) e su www.vivaticket.it

