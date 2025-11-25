Pisa Gospel Festival 2025

Doppio appuntamento al Teatro Verdi di Pisa: 16 e 18 dicembre grandi ospiti internazionali e un importante impegno solidale

PISA — Il Voices of Heaven Gospel Choir, Associazione di Promozione Sociale (APS) e coro gospel della città di Pisa recentemente premiato come Miglior Coro Gospel Europeo 2024, annuncia la 13ª edizione del Pisa Gospel Festival®, per la prima volta sul prestigioso palco del Teatro Verdi per ben due serate – il 16 e il 18 dicembre 2025.

Fondato nel 2007, il coro conta circa 25 elementi provenienti da tutta Italia e da sempre unisce l’attività musicale a un intenso impegno nel sociale. Grazie ai suoi eventi benefici, il coro ha già destinato oltre 100.000 euro a progetti dedicati alla ricerca, ai minori, alle politiche sociali, alla tutela delle donne e delle fasce vulnerabili.

Le parole del Direttore Artistico, "Il Pisa Gospel Festival è il cuore della nostra missione umanitaria" – dichiara Sandro Macelloni, direttore del Voices of Heaven Gospel Choir. "Portare due serate sul palco del Teatro Verdi è un risultato che testimonia la crescita del progetto e l’affetto del nostro pubblico. Il gospel è un linguaggio universale, capace di unire e generare amore, e siamo orgogliosi che, grazie al festival, la musica possa trasformarsi ogni anno in un gesto concreto di solidarietà."



Una nuova partnership. Il festival per il primo anno si avvale della collaborazione organizzativa del Rotary club Pisa, partner esclusivo della seconda serata, a cui si aggiungono per la prima serata altri Rotary Club del territorio – Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Club Pontedera, Rotary Club San Giuliano Terme e Fibonacci e Rotary Club Cascina Monte Pisano che rafforzano con queste due serate il loro autonomo sostegno ai due progetti beneficiati dal Festival.



Una rete di collaborazione per la città. Il festival si svolge con il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e del Centro Servizi Volontariato Toscana (Cesvot), in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa.



PISA GOSPEL FESTIVAL 2025 – Il Programma

16 dicembre – ore 21

Special Guest: Trini Lopez Massie (Pittsburgh, USA)

Trini Lopez Massie, artista statunitense di fama internazionale e “Ministro nazionale della musica” per il Dipartimento Adult Contemporary del Gospel Music Workshop of America, sarà l’ospite principale di un evento il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Gioia di Vivere dei Bambini in Ecuador Onlus, vincitrice del bando annuale dei Voices of Heaven Gospel Choir.



18 dicembre – ore 21

Special Guest: Eric B. Turner (Cleveland/New York, USA)

Il celebre artista americano, icona del gospel e del soul internazionale e protagonista sui palchi di Broadway, torna a Pisa per un concerto carico di energia e spiritualità. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas Pisa, per sostenere il progetto della nuova mensa, individuato dal Rotary Club Pisa in condivisione con il Comune di Pisa quale servizio essenziale per il sostegno quotidiano alle persone più fragili del territorio.



Informazioni e biglietti

Biglietti disponibili su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Verdi (via Palestro 40, Pisa – Tel. 050 941188).

È possibile accedere rapidamente all’acquisto tramite i QR Code presenti sulla locandina ufficiale. Disponibile anche biglietto ridotto per chi partecipa a entrambe le serate (acquistabile esclusivamente in biglietteria o via telefono).

Un appuntamento da non perdere

Due serate, ospiti internazionali, un coro premiato a livello europeo e una missione solidale che coinvolge l’intera comunità: il Pisa Gospel Festival 2025 conferma il suo ruolo di evento culturale di riferimento per la città di Pisa e per tutta la Toscana, trasformando ancora una volta la musica gospel in un potente motore di condivisione e aiuto concreto.