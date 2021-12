Mura aperte anche a Santo Stefano e Capodanno

Il camminamento in quota resterà aperto anche durante le festività, dal venerdì alla domenica. Unico giorno di chiusura sabato 25 Dicembre

PISA — Le antiche mura di Pisa saranno aperte alle visite anche durante il periodo natalizio. Lo annunciano CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura che costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota sulla cinta muraria realizzata tra il XII e il XIII secolo, e che oggi costituisce una camminata urbana a 11 metri d'altezza.

Durante il periodo natalizio le mura saranno aperte da venerdì a domenica dalle 10 alle 16 con ultimo ingresso alle 15.30, anche a Santo Stefano e a Capodanno. Unico giorno di chiusura sabato 25 Dicembre.

Salite e discese avverranno da tutti gli accessi: Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli, Torre Piezometrica, Piazza delle Gondole, Torre di Legno.

Per accedere al camminamento sono necessari Green Pass e mascherina. Per motivi di sicurezza il percorso chiude in caso di maltempo come pioggia e vento forte. Per le persone diversamente abili salita e discesa alla Torre Piezometrica, in Piazza delle Gondole e alla Torre di Legno dietro piazzetta del Rosso.

Per il 1 e 8 Gennaio sono inoltre in programma le visite speciali 'Mura di Pisa Night Experience per rivivere, attraverso racconti e proiezioni, la storia della città dall’epoca romana fino ad oggi, passando le le glorie medievali.