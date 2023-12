Musica tra le stelle per i 20 anni di Virgo

Fondazione Teatro di Pisa e Osservatorio gravitazionale europeo celebrano l'anniversario dell'esperimento cascinese con le musiche di John Williams

PISA — La scoperta delle onde gravitazionali annunciata nel 2016 e premiata con il Nobel nell'anno successiva è stata raccontata spesso come il primo ascolto del "suono" dell’universo e ha fatto conoscere Virgo, una delle tre antenne gravitazionali più grandi e sensibili del pianeta inaugurata vent'anni fa a Cascina.

Proprio per celebrare questa ricorrenza, la Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con l'Osservatorio gravitazionale europeo, presenta l’evento Musiche dal cosmo. L’universo sonoro di Sir John Williams, in programma venerdì 29 Dicembre al Teatro Verdi alle 21.

La All Stars Orchestra, composta dalle prime parti di alcuni dei più importanti teatri italiani, dopo l’incredibile successo del 2022 con il concerto Per Ennio, torna a riunirsi di nuovo in esclusiva per Pisa, diretta dal maestro Carmine Pinto e con la consulenza musicale del maestro Lorenzo Corti.

"Questo spettacolo segna il ritorno a Pisa di una bellissima esperienza che con noi migliaia di persone hanno vissuto a Settembre 2022 - ha commentato la presidente della Fondazione, Patrizia Paoletti Tangheroni - le stelle sono ora il centro di gravità, potremmo dire, di questa nuova esperienza con la quale, assieme all'Osservatorio, intendiamo festeggiare i venti anni di Virgo. Quale altra orchestra, se non la All Stars chiamata ad eseguire le colonne sonore di John Williams, potrebbe meglio celebrare questa straordinaria esperienza scientifica che ci rende orgogliosi nel mondo?".

Il programma, infatti, ripercorrerà alcune delle colonne sonore più celebri dello straordinario repertorio di John Williams, la cui produzione è considerata uno dei punti più alti della musica da film orchestrale di tutti i tempi: da Star Wars a Superman, da Jurassic Park a Schindler’s List. Inoltre, sarà riservato un particolare omaggio a Giacomo Puccini, in anticipo sul 2024 e sulle celebrazioni per il centenario dalla morte.

"Raccontare Virgo e le sue imprese scientifiche significa divulgare il loro significato per la scienza e riflettere sull’eco più ampia che questi nuovi orizzonti di conoscenza hanno sulla nostra visione del mondo e dell’umanità - ha concluso Massimo Carpinelli, direttore dell'Osservatorio - l'augurio è che queste musiche siano d’ispirazione soprattutto per i più giovani a coltivare la profonda immaginazione e la fame di conoscenza".