Una nuova attività che propone "sushi di carne"

E' Andrea Catellani l'imprenditore che ha scommesso sulle carni italiane in formato "roll", aprendo un nuovo locale di ristorazione in centro

PISA — Si chiama Smeat – Sushi di carne italiano il nuovo locale inaugurato in via Massimo D'Azerglio dall'imprenditore Andrea Catellani, 38 anni, originario di Parma. La sua idea imprenditoriale, che è anche una sfida gastronomica, sta tutta nel traslare il fascino del sushi alle migliori carni italiane.

Foto di gruppo per l'inaugurazione

“Dopo diverse esperienze nel mondo della cucina a Milano cercavo una nuova idea da sviluppare proprio con il sushi, ma puntando tutto su prodotti di carne anziché di pesce - ha raccontato Catellani. Durante l'ultimo lockdown grazie all'aiuto di mio cognato e dello chef Lyndon Driz abbiamo studiato ricette adatte per creare un vero e proprio sushi di carne, preparato con i classici roll ma realizzato con prodotti italiani, aprendo prima in Versilia e adesso in una città viva e attraente come Pisa”.

“Gli ingredienti - ha spiegato - vanno dal riso coltivato in Italia, carne cruda e cotta, ad esempio salsiccia toscana, pollo, straccetti di manzo o dadini di prosciutto, tutti abbinati a salse fatte in casa, con piselli, peperoni, cipolle caramellate e molte altre che vanno a sostituire le salse etniche, oltre alle tartare e agli speciali pokè che i clienti possono comporre a piacimento con carne, frutta e verdura. È possibile consumare all'interno del locale, ma abbiamo puntato molto su asporto e consegna a domicilio per soddisfare tutte le esigenze”.

Un momento dell'inaugurazione

Presenti al taglio del nastro il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese e la referente pubblici esercizi Confcommercio Pisa Tania Mucci.