Opere pubbliche, una variazione da 2,3 milioni

Il Piano dei lavori per il triennio si arricchisce di tre interventi: un parcheggio sopraelevato a Marina, uno in via di Putignano e una nuova rotonda

PISA — La prima variazione al Piano triennale dei lavori pubblici vale 2,3 milioni di euro. Approvata qualche giorno fa dal Consiglio comunale, la modifica prevede la realizzazione di un parcheggio sopraelevato a Marina di Pisa, una rotatoria all’incrocio tra via Tommaso Rook e via Andrea pisano, un parcheggio pubblico in via di Putignano e 160mila euro in più per la manutenzione di strade e marciapiedi.



Per il primo intervento, il Comune godrà del finanziamento completo da parte della Regione per poco meno di 2 milioni di euro. “L’intervento si sposa perfettamente con la nostra idea di mobilità, che prevede di eliminare un numero sempre maggiore di auto dalle nostre strade per favorire l’utilizzo di biciclette e mezzi ecosostenibili - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa - rientrano in quest’ottica gli interventi per la realizzazione della ciclopista del trammino e del suo prolungamento fino a Tirrenia. Pisamo sta inoltre predisponendo l’utilizzo di bici a pedalata assistita, mezzi green che potranno essere utilizzati per raggiungere il litorale anche da tutti coloro che hanno difficoltà a percorrere 12-15 chilometri in bicicletta".



"Tuttavia è necessario lavorare in parallelo anche per ridurre i disagi provocati dal traffico di auto e in particolare il fenomeno del parcheggio selvaggio - ha puntualizzato - per dare una risposta a questa problematica verrà realizzato, senza ulteriore consumo di suolo, un fast park, una struttura leggera che in futuro potrà anche essere smontata e rimontata in un’altra zona della città".



Il secondo intervento prevede invece la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Tommaso Rook e via Andrea Pisano per un importo di 101.360 euro. "Un’altra promessa che abbiamo mantenuto. Si tratta di un’opera attesa da tempo dai cittadini, in un’area della città in cui in passato si sono spesso verificati incidenti - ha continuato - quando ero consigliere comunale depositai un’interrogazione sull’argomento e appena nominato assessore promisi la realizzazione di quest’opera".



La terza opera prevista è la realizzazione di un parcheggio pubblico a Putignano per un importo di poco superiore a 53mila euro. "Anche in questo caso si tratta di un intervento richiesto dai cittadini che consentirà di dotare il quartiere di altri 10 posti auto - ha concluso - sono infine stati previsti, grazie ad un finanziamento del Ministero dell’interno, ulteriori interventi di manutenzione su strade marciapiedi per una cifra di 160mila euro. Questa si aggiungerà ai circa 8 milioni di euro già messi in campo".