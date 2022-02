Pisa senza piglio e senza reti

Partita scialba all'Arena Garibaldi, ospite il Parma. I Nerazzurri partono arrembanti, poi minuti di difficoltà e nessun guizzo in attacco

PISA — La 25esima di campionato di serie B Pisa-Parma è finita a reti inviolate, senza grandi emozioni per gli oltre 5.600 spettatori dell'Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani.

Mister Luca D'Angelo ha schierato Nicolas in porta, Hermannsson (56′ Beruatto), Leverbe, Caracciolo, Birindelli, Marin, Nagy, Benali (66′ Cohen), Gucher (56′ Touré), Torregrossa (66′ Sibilli) e Puscas (82′ Masucci). In panchina sono rimasti Livieri, Berra, De Marino, De Vitis, Siega, Mastinu, Marsura. Non schierato Lucca, che avrebbe riportato una distorsione alla caviglia nella rifinitura della mattina.

Il Pisa Sporting Club è partito arrembante, poi anche minuti di sofferenza e incapacità di creare grandi occasioni in attacco. I nerazzurri mantengono comunque la vetta della classifica salendo a 46 punti: anche la Cremonese ha pareggiato col Vicenza e il Lecce deve ancora giocare.