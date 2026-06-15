Peace Studies, aperto il nuovo bando di dottorato

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Coinvolta anche l'Università di Pisa nel programma nazionale dedicato a pace, diritti umani e cooperazione internazionale

PISA — L'Università di Pisa partecipa al nuovo ciclo del Dottorato Nazionale in Peace Studies, il percorso di alta formazione promosso dalla Rete delle Università Italiane per la Pace e coordinato dalla Sapienza Università di Roma. Sono infatti aperte le candidature per il 42° ciclo del programma, rivolto a laureati interessati ad approfondire i temi della pace, dei diritti umani, della cooperazione internazionale e della trasformazione nonviolenta dei conflitti.

L'iniziativa coinvolge numerosi atenei e istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di formare ricercatori ed esperti capaci di affrontare le principali sfide sociali, economiche e politiche contemporanee attraverso un approccio interdisciplinare.

"Con l’adesione al Dottorato nazionale in Peace Studies, l’Università di Pisa conferma il proprio impegno per la pace e per la promozione della cultura dei diritti umani, nonché la fiducia nel contributo che tutte le discipline possono offrire alla costruzione della pace con mezzi pacifici" ha detto Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio dell'Università di Pisa e coordinatrice della Rete delle Università per la Pace.

Il percorso, della durata di tre anni, è articolato in dieci curricula che spaziano dalle relazioni internazionali all'economia della pace, dalla sostenibilità ai fenomeni migratori, fino alla giustizia riparativa, all'educazione alla pace e ai diritti umani. Un'offerta formativa che punta a coniugare competenze diverse per affrontare problematiche sempre più complesse.

"Le ricerche delle dottorande e dei dottorandi, nella pluralità dei dieci percorsi curricolari, rafforzeranno il valore della scientificità e del rigore metodologico quali tratti distintivi della missione dell’Università" ha aggiunto Pellecchia.

Possono partecipare al bando i laureati del vecchio ordinamento, i possessori di laurea magistrale e coloro che dispongono di un titolo estero equivalente. Sono disponibili 34 borse di studio finanziate dagli atenei aderenti e dagli enti partner del progetto.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 3 Luglio 2026. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale della Sapienza Università di Roma.