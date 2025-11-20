Pellegrini trionfa al Rally Tirreno-Messina

Il giovane co-pilota pisano, formatosi con la Squadra Corse Città di Pisa, conquista la Coppa Italia di classe insieme a Zanetti

PISA — Dalla scuola della Squadra Corse Città di Pisa al gradino più alto del podio nazionale. Il giovanissimo Nicola Pellegrini, vincitore del Corso Co-piloti 2025 del sodalizio pisano, ha conquistato la finale di Coppa Italia di classe al Rally Tirreno-Messina, affiancando al volante Matteo Zanetti.

Una trasferta lunga e impegnativa, culminata però con un successo pieno. Dopo il primo trionfo al Rally di Casciana Terme, il duo ha ripetuto l’impresa in Sicilia, chiudendo nel migliore dei modi una stagione memorabile. "È stata una gara molto impegnativa – ha detto Pellegrini – con strade veloci e tratti insidiosi. È stata una bella lotta con gli avversari, ma anche un’esperienza che mi ha fatto crescere molto. Matteo non ha commesso errori, la vettura dei fratelli Selmi ha funzionato perfettamente e ci ha permesso di portare a casa il titolo. Ringrazio Zanetti per la fiducia, i fratelli Selmi per il supporto e tutti coloro che ci hanno seguito in questi giorni".

Grande soddisfazione anche per la Squadra Corse Città di Pisa, che vede così premiato uno dei giovani cresciuti nel proprio vivaio. "Questo risultato ci riempie d’orgoglio – hanno spiegato dal team – perché dimostra il valore della formazione e l’impegno con cui i nostri corsi preparano davvero i ragazzi alla competizione".

Il prossimo impegno per i conduttori pisani sarà il Rally del Brunello, in programma il 28 e 29 Novembre, ultimo e decisivo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra