Petrucci, "Possiamo vincere e fare la storia"

Il candidato FdI ha parlato davanti a 250 persone a Pisa, "Stop all’immobilismo, investiamo su giovani, sport, casa e sanità".

PISA — "Una Toscana che guardi al futuro e che rimetta al centro i giovani, la sanità, il sociale e la sicurezza". Così Diego Petrucci, consigliere regionale uscente e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa, ha aperto il suo intervento all’evento "Ti presento Diego", tenuto al Tower Plaza Hotel davanti a oltre 250 persone.

"Questa volta possiamo vincere in Toscana – ha detto Petrucci – si respira voglia di cambiamento. I toscani si sono resi conto che la sinistra ha portato questa Regione all’immobilismo, mentre c’è bisogno che torni a rivolgersi al futuro". Ha quindi parlato della necessità di investire sui giovani, "Ogni anno migliaia di ragazzi lasciano la nostra terra. Negli ultimi 15 anni sono stati più di 15mila. Senza di loro, il welfare e il lavoro sono destinati a crollare. Per questo ho aperto l’incontro facendo parlare Christian e Teresa, di 23 e 20 anni. È da loro che dobbiamo ripartire".

Ha poi rilanciato le sue proposte per scuola e università: "Dobbiamo migliorare il diritto allo studio e puntare sull’innovazione. Pisa è candidata a diventare capitale del Mediterraneo per le startup, come San Francisco lo è per il mondo. Questo progetto deve andare avanti". Ha aggiunto anche un passaggio sullo sport, "Serve un piano serio per gli impianti sportivi. In Toscana sono troppo pochi e quasi tutti privati. Lo sport deve essere accessibile a tutti".

Petrucci ha poi affrontato il tema della sanità, criticando il reddito di cittadinanza regionale, "Dico con forza no. Quei 20 milioni devono andare al personale sanitario: medici, infermieri, OSS. Sono loro che stanno in prima linea ogni giorno".

Infine, una proposta sul diritto alla casa, "In Toscana ci sono 5mila alloggi popolari sfitti. Devono essere subito messi a disposizione di chi ne ha bisogno. Chi vive in un alloggio popolare da almeno 18 anni deve poterlo riscattare. Giani e il PD hanno abbandonato queste persone"