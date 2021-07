Piazza Gorgona, tutto pronto per l'inaugurazione

La riqualificazione della piazza di Marina di Pisa è terminata, fissato il taglio del nastro. Sulla viabilità alcune critiche da Confesercenti

PISA — E' stata fissata per le 11 di domani, sabato 24 Luglio, la cerimonia di inaugurazione di piazza Gorgona a Marina di Pisa. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Michele Conti, l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e l'architetto Roberto Pasqualetti, responsabile dei lavori per il Comune di Pisa.

Con la chiusura del cantiere, la Polizia Municipale ha regolamentato la nuova viabilità. Rendendo pedonale il tratto di via della Repubblica Pisana che insiste sulla piazza, sul lato nord di piazza Gorgona è istituito il senso unico in direzione di via Moriconi mentre sul lato sud è istituito il senso unico in direzione di via della Repubblica Pisana. Tutta la piazza è considerata area pedonale, dunque, fatta eccezione per i velocipedi che potranno transitare sulla pista ciclabile.

Rispetto a questa nuova viabilità Confesercenti polemizza e parla di promesse non mantenute. “Detto che nessuno mette in discussione la portata dell’intervento e quindi il miglioramento dell’immagine del nostro lungomare – così Simone Romoli, responsabile per l'area pisana di Confesercenti Toscana Nord –, non bisogna però dimenticare le promesse iniziali, visto che in queste ultime settimane non abbiamo avuto risposte. In occasione di una assemblea pubblica a Marina avevamo infatti effettuato un sopralluogo nella piazza con il sindaco Conti e l'assessore ai lavori pubblici Latrofa. Non solo sul termine dei lavori in ottica stagione estiva, ma anche sulla necessità che la parte che si affacciava sul lungomare rimanesse aperta al traffico".

Simone Romoli in piazza Gorgona

"Da sindaco e assessore avevamo avuto rassicurazioni che la chiusura sarebbe stata realizzata solo al termine di un progetto complessivo di riqualificazione del lungomare - ha ricordato Romoli -. E che proprio in quel tratto a ridosso degli scogli sarebbe tornato anche il mercato settimanale estivo”.

“Ci auguriamo che possa essere mantenuta una parte di asse stradale aperta al traffico, delimitandola magari con i panetti rispetto alla parte pedonale e arretrando le panchine in prossimità dell'area verde. Le nostre preoccupazioni sono condivise anche dal Centro commerciale naturale con la sua presidente Simona Rindi – ha concluso il rappresentante di Confesercenti – e speriamo siano fugate con l'inaugurazione”.