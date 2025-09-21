Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 21 settembre 2025
Elezioni domenica 21 settembre 2025 ore 10:41

"Più telecamere per fermare le aggressioni"

Il consigliere comunale e candidato regionale Ciavarrella propone un piano regionale di videosorveglianza dopo i recenti episodi in zona stazione



PISA — Dopo i recenti episodi di furti e aggressioni in via Corridoni e in zona Aeroporto, il consigliere comunale Angelo Ciavarrella (Lega), attualmente candidato al Consiglio regionale, ha chiesto un intervento immediato sul tema della sicurezza.

"Negli ultimi giorni si sono verificati troppi episodi ai danni di cittadini che stavano semplicemente camminando o aspettando un autobus – ha detto Ciavarrella –. È evidente che c’è un problema serio che va affrontato subito. Non è accettabile essere aggrediti mentre si va alla stazione o si attende un mezzo pubblico".

Secondo il consigliere, il fenomeno non riguarda solo Pisa ma coinvolge anche altri comuni della provincia, come Pontedera e Ponsacco.

"Negli ultimi anni a Pisa sono state installate molte telecamere, ma evidentemente non è ancora sufficiente. L’impegno non è bastato ad arginare il problema", ha spiegato Ciavarrella, che ha poi aggiunto: "Chi delinque dovrebbe stare in carcere, ma oggi serve correre ai ripari investendo ancora di più sulla sicurezza urbana".

Nel comunicato, Ciavarrella ha riconosciuto gli sforzi delle forze dell’ordine, parlando di "continui fermi e arresti", e ha citato anche il decreto sicurezza come segnale positivo della politica nazionale. Tuttavia, ha sottolineato che è necessario un passo in più.

"La Regione può fare la sua parte – ha affermato – finanziando un grande piano per l’installazione di telecamere, dando la possibilità a tutti i comuni di richiederle. Dobbiamo ridurre le zone dove i delinquenti si sentono protetti. La sicurezza dei nostri concittadini viene prima di tutto".

