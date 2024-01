Premio Sassoli, sul podio due studenti Unipi

Il riconoscimento per le tesi sull'Europa dedicato all'ex presidente del Parlamento dell'Unione va anche a due laureati in Giurisprudenza

PISA — La seconda edizione del Premio David Sassoli, intitolato all'ex presidente del Parlamento europeo scomparso a soli 66 anni, ha visto tra i protagonisti anche due laureati dell'Università di Pisa.

Si tratta di Agnese Clementoni Cherubini e Francesco Genoni, due studenti del Dipartimento di Giurisprudenza che, questa mattina, giovedì 11 Gennaio, hanno ricevuto il secondo premio ex aequo per la miglior tesi di laurea sul tema "L'Europa, le regioni e i cittadini".

Il Premio, bandito dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Commissione politiche europee e relazioni internazionali, è stato vinto da Jacopo Battisti dell'Università degli Studi di Firenze. Secondi, a pari merito, anche Francesco Bortoletto e Pietro Chiarelli, sempre dell’Ateneo fiorentino.

La tesi di Clementoni Cherubini, dal titolo Climate change, emissioni e controlli amministrativi. Un itinerario tra pubblico e privato, ha colpito per l’originalità con cui la candidata ha affrontato un tema di grande attualità come la normativa climatica dell’Unione europea e gli strumenti utilizzati dalle autorità amministrative per il controllo delle emissioni di gas serra.

Per quanto riguarda, invece, la tesi di Genoni, questa affronta il tema L'evoluzione del sistema amministrativo europeo di fronte alle crisi. Uno studio sui casi di next generation EU, investimenti esteri diretti e cybersecurity. Anche in questo caso ha favorevolmente impressionato la prospettiva attraverso cui il candidato ha analizzato l’evoluzione del sistema amministrativo europeo determinata dalle crisi, di differente natura, che hanno riguardato l’Unione negli anni recenti.

I premi sono stati consegnati dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e dal presidente della Commissione politiche europee del Consiglio regionale della Toscana, Francesco Gazzetti. Inoltre, alla cerimonia hanno partecipato le consigliere e i consiglieri della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, il delegato per i rapporti col territorio, Marco Macchia, in rappresentanza del rettore dell'Università di Pisa e i membri della Commissione esaminatrice.