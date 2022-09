Prima campanella, anche i sindaci a scuola

Michele Conti, Massimiliano Ghimenti e Michelangelo Betti hanno portato il loro saluto agli studenti in occasione del primo giorno di scuola

PISA — Il suono della prima campanella ha riaperto le porte delle scuole pisane e riportato gli alunni tra i banchi con disposizioni anticovid meno restrittive.

Un nuovo anno scolastico, un nuovo inizio al quale anche i sindaci hanno preso parte, portando il loro saluto agli studenti e al personale scolastico.

Il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dall’assessore alle politiche educative e scolastiche, ha fatto visita ieri mattina alle scuole primarie De Sanctis dell’Istituto Galilei di Pisanova, alle secondarie Toniolo, dell’Istituto Toniolo in centro e alle primarie Don Milani dell’Istituto Gamerra nel quartiere di Putignano, per augurare un buon inizio anno scolastico a bambini, insegnanti e dirigenti scolastici.

A Calci, in occasione del primo giorno di scuola, il sindaco Massimiliano Ghimenti, assieme all’assessora alla pubblica istruzione Anna Lupetti e alla vicesindaca Valentina Ricotta, ha fatto visita a bambini e ragazzi degli istituti scolastici calcesani. Classe per classe, prima alla secondaria di primo grado Giunta Pisano, poi alla primaria V. Veneto ed infine alle scuole dell'infanzia di Calci e Montemagno, anche gli amministratori comunali hanno fatto gli auguri di buon inizio e di buon anno scolastico, scherzando con loro su quanto avessero desiderato il ritorno in classe.

“Dopo due anni difficili - queste le parole del primo cittadino - torniamo fisicamente a fare gli auguri di un buon inizio di anno scolastico ad alunni, al corpo docente e al personale scolastico tutto, con la speranza che la scuola possa tornare ad essere vissuta al meglio. A tutti un “in bocca al lupo” per questo nuovo inizio”.

A Cascina, prima all’istituto comprensivo De André di San Frediano, poi al Liceo Pesenti, il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore all’istruzione Claudio Loconsole hanno augurato buon anno scolastico agli studenti di medie e superiori accompagnati da Alessandra Nardini, assessora regionale all’istruzione, e da Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa. Due tappe significative: alle De André per dare il benvenuto alla nuova dirigente scolastica Paola Ercolano e al Pesenti per portare i saluti ai ragazzi delle superiori dopo averlo fatto, lo scorso anno, al liceo artistico Russoli. La dirigente Ivana Carmen Katia Savino ha accolto le autorità davanti ai 225 liceali che affrontano il loro primo anno, rivolgendo anche un affettuoso e commovente saluto a due ragazzi ucraini fuggiti dalla guerra. Applauditissimo il professor Nick Vicari che, in kilt scozzese, ha imbracciato la sua cornamusa facendola risuonare nell’atrio del liceo.