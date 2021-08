Pronti i 10 milioni di euro per Toscana Aeroporti

La Regione Toscana erogherà a breve l'aiuto economico legato all'emergenza Covid, nonostante la decisione dell'azienda di vendere il comparto handling

PISA — A fine Luglio 2021 la giunta regionale, dando seguito allo stanziamento di 10 milioni di euro in favore di Toscana Aeroporti - quale ristoro per i danni economici patiti tra Marzo e Giugno 2020 per lo stop ai voli in seguito alla pandemia -, ha approvato l’ultima delibera che permetterà di versare il contributo all'azienda che gestisce gli scali Galilei di Pisa e Vespucci di Firenze Peretola. I 10 milioni di euro sono stati messi a disposizione dal governo.

Nell’atto si spiega che la società utilizzerà la sovvenzione per il mantenimento negli aeroporti di Pisa e Firenze delle attività essenziali di presidio e funzionamento, indipendenti dal numero di passeggeri: tra questi sicurezza, controlli e salute sul lavoro (misure Covid comprese). Nell’accettare i 10 milioni di euro l’azienda si è impegnata a mantenere gli attuali livelli occupazionali diretti - anche nell’ipotesi di eventuali cessioni di rami di aziende o controllate, almeno per dodici mesi - e a garantire la continuità dei servizi e la tutela dei lavoratoti di terra dei due aeroporti di Pisa e Firenze.

"Entro tre mesi dall’erogazione della somma - hanno puntualizzato dalla Regione - Toscana Aeroporti dovrà trasmettere una relazione dettagliata e una rendicontazione certificata sull’uso dei 10 milioni, accompagnata da una dichiarazione che le voci di spesa non hanno trovato copertura o ristoro in altri benefici o risarcimenti, anche di natura privata. Se la somma degli aiuti superasse il danno, Toscana Aeroporti dovrà restituire la differenza (e gli eventuali interessi) alla Regione".

Disattesa, dunque, le richiesta giunta nei mesi scorsi da più parti - dai sindacati al consiglio comunale di Pisa - di congelare il contributo al fine di scongiurare la vendita di Toscana Aeroporti Handling.