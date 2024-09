Record di 3mila trapianti di fegato all'Aoup

L'Azienda ospedaliera festeggia l'eccezionale traguardo con una cerimonia e con un convegno, con la presenza del Nobel per la medicina Craig Mello

PISA — Il primo trapianto risale al 1972: quella fu un rene. Ma è dal 1996 che Pisa, con la sua prestigiosa scuola chirurgica, comincia a fare da apripista. Da allora in poi è stato tutto un susseguirsi di esperienze e di successi, con la storia dei trapianti di fegato che ormai conta quasi 30 anni e un traguardo di 3mila interventi raggiunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che si pone così come uno dei programmi di maggiore esperienza a livello mondiale.

"Ringraziamo tutti i nostri maestri, che negli anni hanno strutturato un vero e proprio percorso del trapianto epatico e contribuendo anche alla nascita dell’Organizzazione Toscana Trapianti, che ha reso il sistema della donazione regionale uno dei più efficienti al mondo - ha detto il dottor Davide Ghinolfi, responsabile della Chirurgia epatica e del Trapianto del fegato - quello raggiunto è un risultato storico, che pochi centri nel mondo possono vantare, e che pone Pisa sullo stesso piano di metropoli come Parigi o Londra".

Negli anni, anche grazie al contributo di Ott, il centro trapianti di fegato di Pisa ha progressivamente incrementato il suo volume di attività, divenendo nel 2018 il primo in Italia, confermando il primato nel 2019 e nel 2022. Inoltre la trapiantologia epatica dell’Aoup è stata pioniera nel selezionare e utilizzare in sicurezza organi di donatori in età anche molto avanzata, contribuendo in maniera sostanziale all’azzeramento pressoché totale della mortalità in lista d’attesa, tanto da detenere il record del trapianto di fegato dal donatore più anziano al mondo: 100 anni, 11 mesi e 7 giorni.

Tra le altre, l’Aoup è stata anche leader nella donazione a cuore fermo, sviluppando metodiche e criteri di valutazione che ancora oggi ispirano trapiantologi di tutto il mondo. "La nostra attività è resa possibile da una organizzazione regionale che vede la Toscana tra le prime regioni al mondo per donazione e all’impegno quotidiano del personale medico, infermieristico e amministrativo - ha aggiunto essenziale anche la collaborazione con tutte le strutture dell’Aoup, anche di laboratorio, che ci coadiuvano quotidianamente nel nostro lavoro, oltre naturalmente all’équipe dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione trapianti, al personale infermieristico delle sale operatorie e alla direzione aziendale che ha dimostrato particolare sensibilità sulle tematiche trapiantologiche e della chirurgia epatica. L’esecuzione di un trapianto di fegato è infatti una procedura particolarmente complessa che richiede la partecipazione di decine e decine di operatori".

Per celebrare questo traguardo da record, è stata organizzata per il 20 Settembre alle 16,30 una cerimonia al Teatro Verdi di Pisa, che sarà un’occasione per ringraziare i donatori e i loro familiari e promuovere la cultura della donazione. L’evento sarà reso speciale dall’intervento, oltre che di importanti rappresentanti delle istituzioni di governo e regionali, dei cantanti Irene Fornaciari, Alessandro Carmignani e Jennifer Schittino, accompagnati dalla pianista Chiara Mariani, dell’attrice Eleonora Vittorini Orgeas e dal campione olimpico Filippo Macchi. Durante la serata verrà anche presentato il libro Il dono della vita in una scelta. Sette storie di Rinascita, scritto dai giornalisti Gabriele Masiero e Francesco Ingardia con il supporto dell’Associazione Vite. Infine, ospite d’onore sarà il Premio Nobel per la Medicina Craig Mello.

Nella mattinata del 20, a partire dalle 8,30 dalle sale del Polo endoscopico di Cisanello, si terrà un corso teorico/pratico sul trattamento endoscopico delle complicanze biliari nel paziente sottoposto a trapianto di fegato da parte dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva dell’Aoup, che è centro di riferimento regionale di alta specialità per questo tipo di procedura mentre il 21 Settembre, all’auditorium della Camera di Commercio di Pisa, si terrà un convegno scientifico.