Rinnovati gli organi della Società della Salute

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Il ricordo dell’ex presidente Gianna Gambaccini, scomparsa nell’ottobre scorso “A lei tutta la nostra gratitudine” ha detto il presidente Di Maio

PISA — L’assemblea dei soci, riunitasi ieri, ha ridisegnato la composizione degli organi politici di vertice della Società della Salute zona Pisana, il consorzio pubblico per la programmazione e la gestione dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio composta dai comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano oltreché dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest. Un riassetto all’insegna della continuità e nel ricordo dell’ex presidente Gianna Gambaccini, scomparsa il 22 Ottobre scorso.

Per la presidenza è stato eletto all'unanimità il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio. Vicepresidente è Valentina Ricotta, vicesindaca di Calci. Nella nuova giunta esecutiva entrano anche gli assessori Veronica Poli (Pisa), Giulia Guainai (Cascina) e Lisa Balluchi (Crespina-Lorenzana), più il rappresentante dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest.

“Ringrazio tutti i rappresentanti dell’assemblea per la fiducia riposta nella mia persona – ha detto Di Maio, che già era presidente "facente funzione" -: su di noi la responsabilità di portare avanti il notevole lavoro impostato da Gianna Gambaccini, cui ancora una volta va il nostro ricordo e gratitudine per quanto fatto finché ha potuto guidare la SdS Pisana. Cercheremo di essere all’altezza di un’eredità così impegnativa”. Gratitudine anche da parte della nuova vicepresidente Ricotta e apprezzamento “per un metodo di lavoro che, grazie alle deleghe attribuite ai componenti dell’assemblea, ci consente di dare un adeguato supporto agli uffici nelle scelte politiche assembleari e di monitorare i processi”.

Attribuite, infine, le deleghe ai membri dell’assemblea dei soci: il Presidente Di Maio seguirà i settori anziani (prevenzione, autosufficienti e non autosufficienza), disabilità e mobilità adattata, mentre la vicepresidente Ricotta si occuperà dell’area della prevenzione della povertà. A Lorenzo Del Zoppo (assessore alle politiche sociali di Vecchiano) le delega per minori e famiglia, a Giulia Guainai per emergenza abitativa e immigrazione, a Veronica Poli per giovani e dipendenze, a Pietra Molfettini (assessore alle politiche sociali di Fauglia) per cure intermedie e sanità territoriale e a Lisa Balluchi (assessore alle politiche sociali di Crespina-Lorenzana) quella ai rapporti con l’associazionismo e con la Consulta del Volontariato e del Terzo Settore. Quattro, infine, le deleghe attribuite a Valentina Bertini: l’assessora alle politiche sociali di Vicopisano si occuperà di pari opportunità, disagio mentale, progetti di utilità collettiva e reddito di cittadinanza.