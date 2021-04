Ryanair, dal Galilei 46 rotte per l'estate

Tre sono nuove. A partire dall'estate la compagnia farà volare 191 aerei verso 46 destinazioni, tutte raggiungibili da Pisa

PISA — Ryanair ha annunciato oggi il piano per l’estate 2021 su Pisa, con 191 voli settimanali verso 46 rotte, tra cui 3 nuove per Leopoli, Palma di Maiorca e Skiathos, attive da luglio con due frequenze settimanali.

"Ryanair conferma il proprio impegno su Pisa e si aspetta che il suo operativo estivo 2021 contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l'Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive", spiega una nota di Toscana Aeroporti.

“Siamo convinti che l’estate 2021 possa rappresentare il punto di inizio di una progressiva ripartenza dei movimenti globali e, di conseguenza, del traffico aereo. Per questo motivo, la notizia della programmazione dell’operativo di Ryanair, una delle più importanti compagnie aeree al mondo, da e per l’aeroporto di Pisa costituisce per noi una grande iniezione di fiducia nel futuro", ha detto il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.