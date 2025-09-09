Scienza e aromi, aperitivo alla Nunziatina

Giovedì 11 Settembre alle 19 si terrà un nuovo incontro tra divulgazione e convivialità con la ricercatrice Roberta Ascrizzi

PISA — Un viaggio nel mondo dei sensi tra chimica, odori e sapori. Giovedì 11 Settembre alle 19 torna l'appuntamento con gli “Aperitivi Scientifici” nel giardino de La Nunziatina, nel cuore del centro storico. Protagonista dell’incontro sarà la dott.ssa Roberta Ascrizzi, ricercatrice del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, che guiderà il pubblico alla scoperta di come la chimica possa spiegare e modellare il piacere olfattivo e gustativo. Il titolo della serata, organizzata dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento, è dedicato proprio agli aromi del cibo e delle bevande.

L’ingresso è libero, ma la consumazione è a carico dei partecipanti. È consigliata la prenotazione tramite il form online messo a disposizione dall'organizzazione.

La serata si svolge in uno degli spazi urbani più suggestivi e recuperati della città. Il Giardino La Nunziatina, all’interno di Palazzo Mastiani Brunacci, è stato riaperto al pubblico nel 2021 dopo anni di chiusura. La sua storia è legata alla figura di Elena Amati, che nei primi dell’Ottocento lo trasformò in un giardino raro e ambito, frequentato da ospiti illustri come Giacomo Leopardi, Paolina Borghese, Elisa Baciocchi, la contessa d’Albany e Madame de Staël. Tra le piante presenti, riportate anche nel “Catalogo delle piante del Giardino Mastiani”, figuravano specie rare come il Gymnocladus canadensis e la Sophora tetraptera.

Lo stesso scienziato Gaetano Savi, nel 1805, le dedicò il suo trattato “Materia Medica vegetabile Toscana”, citando l’eleganza del giardino e la volontà di unire bellezza e conoscenza.