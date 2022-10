Sds, la sala intitolata a Gianna Gambaccini

Una targa è stata esposta all'ingresso della stanza in cui accoglieva cittadini, operatori e funzionari. Da oggi porterà il suo nome

PISA — La sala di presidenza della Società della salute è stata intitolata a Gianna Gambaccini, ex presidente dell'ente e assessora alle politiche sociali scomparsa prematuramente un anno fa.

Questa mattina, nella sede di via Saragat, è stata scoperta la targa con il logo della Società della Salute, dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest e di tutti i comuni soci (Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano).

"Era la sua stanza - si legge in una nota della Sds- quella in cui accoglieva i cittadini in difficoltà e gli operatori e i funzionari dei diversi servizi e convocava le riunioni degli organi della Società della Salute della Zona. Da oggi porterà il suo nome e si chiamerà Sala Gianna Gambaccini".

“Potrebbe essere anche un atto dovuto quello che compiamo stamani - ha detto l'attuale presidente della Sds della zona Pisana Sergio Di Maio- invece è soprattutto una decisione sentita per una persona che ha lasciato una traccia indelebile in tutti noi che l’abbiamo conosciuta e frequentata, un’amica e un’amministratrice entusiasta, generosa e soprattutto competente che ha lasciato il segno anche nella SdS Pisana come ho avuto modo di appurare anche quando, mio malgrado, sono stato chiamato a raccoglierne l’eredità: è giusto che in questa sede ci sia una sala che porta il suo nome".

A scoprire la targa è stata Veronica Poli, l’amica che l’ha accompagnata da vicino in tutta l’esperienza amministrativa, che gli è subentrata sia come assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa che come membro dell’assemblea SdS. “Eravamo qui quasi tutti i giorni, ma ricordo in particolare le riunioni del venerdì mattina in questa sala, in cui facevamo il punto della situazione, su tutte le iniziative e progetti che avevamo in campo – ha ricordato - Gianna credeva nelle potenzialità della Società della Salute e nelle capacità e nelle competenze di chi ci lavora. Qui trascorreva molto tempo ed era davvero legata a questo luogo”.

Emozionato anche Biagio Solito, marito e compagno di una vita di Gianna Gambaccini, oltreché stimato dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Pisana: “Questa targa per me e per la mia famiglia è soprattutto motivo d’orgoglio – ha detto - è la conferma di quello che ho modo di verificare quasi quotidianamente, con tante persone che spesso mi fermano per strada e mi ricordano il modo in cui Gianna, con il suo impegno e dedizione, ha toccato le loro vite. Stamani me lo avete confermato”.

Anche la direttrice Sabina Ghilli è intervenuta per esprimere la vicinanza e l’affetto di tutti i dipendenti degli uffici di via Saragat.