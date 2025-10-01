Attualità mercoledì 01 ottobre 2025 ore 09:30
Settimana della menopausa nei consultori
Dal 11 al 18 Ottobre incontri, open day e consulenze gratuite a Pisa, Cascina, Pontedera e Volterra promossi dall’Azienda USL
PISA — Una settimana di incontri, consulenze e momenti di confronto per vivere con maggiore benessere la menopausa. L’iniziativa è organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest nei consultori di Pisa, Cascina, Pontedera e Volterra dall’11 al 18 Ottobre.
"La menopausa è una fase naturale della vita che può essere affrontata con equilibrio grazie a una maggiore cultura della prevenzione, al supporto medico e a una rinnovata attenzione alla salute fisica e psicologica – hanno spiegato Patrizia Monteleone e Patrizia Scida, responsabili delle Unità funzionali consultoriali di Pisa e Valdera – e confrontarsi con professionisti ed esperti aiuta a viverla con maggiore serenità, affrontando dubbi e difficoltà".
"Promuovere maggiore informazione e maggiore attenzione al proprio benessere è il primo passo per superare vecchi stereotipi e vivere in maniera attiva e consapevole la menopausa – hanno aggiunto le due dottoresse – ed ecco perché abbiamo promosso questa iniziativa che si rivolge a tutte le donne che vogliono conoscersi meglio".
Il calendario si apre sabato 11 Ottobre a Pontedera, con un open day al consultorio di via Fleming. Dalle 9 alle 12.30 colloqui individuali gratuiti con ginecologa, ostetrica, psicologo, cardiologo, nutrizionista ed educatore alla salute, seguiti da una camminata all’aperto con l’associazione "Non più sola".
A Cascina e Pisa l’appuntamento è con "Menopausa, parliamone!": martedì 14 Ottobre al consultorio di via De André a Cascina, mercoledì 15 Ottobre in via Torino a Pisa e giovedì 16 Ottobre al Cep, in via Di Fabriano. Incontri dalle 14.30 alle 16.30 con l’équipe degli operatori, su prenotazione fino a esaurimento posti.
Dal 14 al 18 Ottobre i consultori di Pisa e Cascina apriranno per consulenze ostetrico-ginecologiche e psicologiche dedicate. In programma anche due mattinate a Cascina e Pisa sabato 18 Ottobre, sempre gratuite ma su prenotazione.
A Volterra, martedì 14 Ottobre, dalle 10 alle 12, al consultorio presso l’ospedale Santa Maria Maddalena, mattinata di incontro con ginecologa, psicologa, ostetrica ed educatrice. L’accesso sarà libero.
