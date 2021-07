I sindaci manifestano a Roma, ci sarà anche Conti

Il primo cittadino di Pisa aderisce all'iniziativa di Anci insieme ad altri 60 colleghi toscani. Saranno 600 da tutta Italia

PISA — Il sindaco di Pisa Michele Conti parteciperà alla manifestazione convocata da Anci per mercoledì 7 Luglio a Roma. Lo rende noto l'associazione.

Ad oggi sono circa 600 da tutta Italia e circa 60 dalla Toscana, i primi cittadini che hanno dato la loro adesione all'iniziativa e che sfileranno in corteo al termine del Consiglio nazionale dell'associazione "Che definirà le proposte da presentare a Governo e Parlamento per la tutela e la maggiore dignità del ruolo dei sindaci".

Obiettivo del Consiglio, spiega una nota di Anci, "Porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità. Questo anche dopo i recenti e ripetuti casi in cui i primi cittadini sono stati indagati dalla magistratura".

"Nessuno chiede immunità o vuol essere sopra la legge, nessuno pensa che fare il sindaco sia un obbligo - spiega il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni - Ma è ora di cambiare alcune norme, legate strettamente a nostra attività, che lasciano troppi margini interpretativi e troppa vaghezza e che troppo spesso ci coinvolgono. Dobbiamo far sentire la nostra voce”.