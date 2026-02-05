Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:56 METEO:PISA11°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Giovedì 05 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Siulp e solidarietà alla Polizia Strada chiusa dopo l'incidente tra auto Aggressioni al Galilei, dipendenti in agitazione Presentato il nuovo tecnico Oscar Hiljemark
corriere tv
L’invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro: la tv come memoria storica
L’invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro: la tv come memoria storica

Attualità Giovedì 05 Febbraio 2026 ore 14:56

Siulp e solidarietà alla Polizia

Condividi

Il sindacato denuncia attacchi e campagne diffamatorie contro le forze dell’ordine. "Chi vuole screditarci indebolisce la sicurezza democratica"



PISA — Il Siulp di Pisa rompe il silenzio e, con un comunicato diffuso il 5 Febbraio, lancia un appello, "La Polizia di Stato, i suoi vertici e tutti gli appartenenti meritano rispetto, non offese e delegittimazione". Al centro della presa di posizione, le crescenti pressioni mediatiche e politiche che negli ultimi mesi hanno messo nel mirino l’operato delle forze dell’ordine.

"Ci sono sempre più attacchi frontali", ha scritto il sindacato, riferendosi a quanto accade anche a livello locale. "È in atto una campagna denigratoria, tesa a criminalizzare l’intera categoria. La strategia è evidente: isolare, screditare e delegittimare chi ogni giorno lavora per garantire la legalità".

Secondo la segreteria provinciale pisana, si tratta di "un disegno che mina i fondamenti stessi dello Stato di diritto", mettendo a rischio la fiducia dei cittadini e alimentando tensioni sociali. "Non possiamo tollerare che si metta in discussione il nostro ruolo con insinuazioni e processi mediatici", ha aggiunto il Siulp, ribadendo come gli errori individuali debbano essere affrontati con trasparenza ma senza generalizzazioni.

Il comunicato si chiude con un appello all’unità e alla responsabilità, rivolto tanto alla politica quanto all’opinione pubblica. "Sostenere chi lavora per la sicurezza non è un favore, ma un dovere verso l’intera collettività".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Domani la presentazione del tecnico coi dirigenti. Hojholt potrebbe scalare le gerarchie, Iling-Junior aspetta il transfer, ci sarà per il Milan
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Dino Fiumalbi

new
Franco Cambi

VI PRESENTO I MIEI...

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Siulp e solidarietà alla Polizia

Attualità

Strada chiusa dopo l'incidente tra auto

Attualità

Aggressioni al Galilei, dipendenti in agitazione

Pisa Sporting Club

Presentato il nuovo tecnico Oscar Hiljemark