Toscana Aeroporti, una modifica che fa discutere

L’assemblea degli azionisti ha modificato lo statuto. La Regione si è astenuta dal voto, scatenando le reazioni del mondo della politica

PISA — L’assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti, in sessione straordinaria, ha modificato lo statuto della società come richiesto dal socio di maggioranza, Corporacion America Italia. Modifica che, dal 2024, consentirà a Cai di ottenere un maggior numero di membri nel Cda rispetto ai 9 attuali. La Regione Toscana si è astenuta dal voto, scatenando le reazioni del mondo della politica.

Secondo Irene Galletti, capogruppo M5S in Consiglio regionale, la riforma statutaria "Mette in netta minoranza il socio pubblico nel Cda di Toscana Aeroporti".

"Con quale coraggio - scrive Galletti in una nota- il presidente Eugenio Giani e la sua maggioranza in Consiglio potranno confrontarsi con gli altri soci pubblici, i lavoratori dei due aeroporti, il Consiglio Regionale e tutti i toscani dopo che si è consumato oggi l'ultimo tradimento all'interesse comune?”

“E adesso - attacca la pentastellata - che tornino in aula a parlarci della necessità di erogare a questa società 10 milioni di euro, senza uno straccio di vincolo ai dipendenti. Che ci dicano ancora quanto dovremmo essere felici che un nuovo socio straniero abbia portato "capitali freschi", come ho sentito ripetere qualche anno fa nell'entusiasmo generale verso il nuovo investitore che assumeva la maggioranza, proprio per la cessione delle quote della Regione Toscana e l'irreversibile passaggio da una società a maggioranza pubblica a una privata”.

Sulla questione è intervenuta anche Fratelli d'Italia che, per mezzo di una nota, ha definito "Inaccettabile e sconcertante" la modifica dello statuto di Toscana Aeroporti.

"Tale modifica- si legge nella nota del partito- Comporta un ingiustificato quanto pericoloso aumento di peso della parte privata all'interno della governance della società a discapito della parte pubblica. Bene ha operato il sindaco di Pisa Michele Conti il quale con il proprio voto contrario ha difeso e contrapposto gli interessi pubblici a quelli più sfacciatamente privati".