Stile Liquido al Teatro Nuovo

Il 28 e 29 Marzo va in scena “Stile Liquido”, ironica distopia sull’emergenza idrica e il nostro rapporto con l’ambiente

PISA — Cosa accadrebbe se, una mattina qualunque, aprissimo il rubinetto e non uscisse nemmeno una goccia d’acqua? Parte da questa ipotesi surreale, ma sempre meno improbabile, lo spettacolo Stile Liquido, in programma venerdì 28 e sabato 29 Marzo alle 21 sul palco del Teatro Nuovo di Pisa. Prodotto da La Ribalta Teatro, lo spettacolo chiude una trilogia che negli anni ha saputo intrecciare comicità e riflessione sui grandi temi ambientali, con uno stile originale e dissacrante.

In scena quattro attori si svegliano in una giornata qualsiasi e si trovano improvvisamente senza acqua. Inizia così una catena di reazioni quotidiane che si trasforma presto in un meccanismo grottesco, che si ripete con leggere variazioni, in un crescendo di consapevolezza e disorientamento. Ogni ripetizione è spezzata da intermezzi televisivi, finti ma incredibilmente plausibili, che affrontano l’emergenza idrica da punti di vista diversi: il cittadino, l’agricoltura, la politica, perfino l’oroscopo e il Titanic. Il tutto si tiene in equilibrio tra il teatro e la satira, tra il paradosso e la realtà, costruendo una narrazione che diverte ma non lascia indifferenti.

Alla base di Stile Liquido c’è una ricerca che parte da fonti scientifiche e si contamina con linguaggi pop, creando un racconto che riflette su quanto sia fragile il nostro legame con un elemento vitale come l’acqua. Il lavoro propone anche una nuova visione, quella dell’idrofilia: un rapporto più intimo e consapevole con l’acqua, da vivere non solo come risorsa da gestire, ma come presenza da rispettare, come parte integrante del nostro mondo e della nostra sopravvivenza.

Lo spettacolo è parte della stagione 2024/2025 del Teatro Nuovo-Binario Vivo APS, e porta sul palco Alberto Ierardi, Margherita Galli, Luca Oldani e Giorgio Vierda.