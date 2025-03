​La musica entra al Don Bosco

Con il progetto Chroma, i detenuti diventano protagonisti dei concerti di Zen Circus, Giancane, Pasini/Generic Animal e Lamante

PISA — Il carcere Don Bosco apre le porte alla musica dal vivo con il progetto Chroma, un’iniziativa unica nel suo genere, promossa dalla compagnia teatrale pisana “I Sacchi di Sabbia” e finanziata dalla Regione Toscana. Non si tratta di semplici concerti all’interno della struttura penitenziaria, ma di un vero e proprio percorso artistico e multimediale pensato per i detenuti e le detenute della casa circondariale pisana.

Saranno infatti quindici i partecipanti coinvolti attivamente dietro le quinte degli eventi, previsti tra primavera e autunno. Si comincia martedì 26 Marzo con l’esibizione di Giancane, artista romano noto per il suo approccio ironico e disilluso alla canzone d’autore, per poi proseguire con Arianna Pasini/Generic Animal e Lamante. Gran finale in autunno con il live degli Zen Circus, una delle band di riferimento dell’alternative italiano. Tutti i concerti si svolgeranno all’interno del Don Bosco, in una location che si trasforma per l’occasione in palcoscenico culturale.

“Progetto Chroma è molto più di un semplice cartellone musicale – hanno spiegatp Davide Barbafiera e Davide Cappai, artisti e curatori dell’iniziativa –. È un laboratorio creativo e formativo in cui i detenuti sono al centro dell’azione, protagonisti nella preparazione, nella regia e nella documentazione delle esibizioni”.

Durante ogni appuntamento saranno proprio i detenuti a presentare gli artisti, condurre le interviste, e animare un talk post-concerto. Le riprese e il materiale elaborato confluiranno in un documentario che verrà proiettato in autunno in un evento pubblico, restituendo alla città di Pisa uno spaccato inedito del mondo carcerario attraverso il filtro della musica e della cultura.

“Con Chroma si arricchisce il percorso della nostra Scuola di Teatro del Don Bosco, attiva ormai da anni grazie anche al sostegno della Fondazione Pisa – ha illustrato la compagnia I Sacchi di Sabbia –. Non ci siamo fermati nemmeno durante la pandemia, e oggi questo progetto multimediale rappresenta un nuovo passo nel nostro impegno per una cultura che rieduca e include”.