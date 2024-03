Studenti da Oranienburg per uno scambio culturale

Provenienti dal Runge-Gymnasium della città tedesca, sono ospiti delle famiglie pisane nell'ambito di uno scambio culturale con il liceo Carducci

PISA — 24 studenti del Runge-Gymnasium di Oranienburg, città tedesca del Land Brandeburgo, sono arrivati nei giorni scorsi a Pisa nell'ambito di uno scambio culturale con il liceo Carducci.

Ospiti delle famiglie degli studenti pisani, nella settimana di permanenza in città, oltre a seguire alcune lezioni, hanno avuto modo di conoscere le principali città della Toscana e le bellezze artistiche del territorio.

Nei giorni scorsi, accompagnati da una classe del liceo Carducci, sono stati anche accolti nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti dall’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi.

Da circa due anni, ha spiegato la professoressa di tedesco Rossana Lucchesi del liceo Carducci, è stato attivato un proficuo scambio culturale tra le due scuole e i partner tedeschi hanno contraccambiato la nostra visita dei primi di Marzo.

Nel dar loro il benvenuto, si legge in una nota del Comune di Pisa, l’assessore Buscemi si è soffermato "Sul valore e significato che questi scambi culturali apportano, non solo in termini di conoscenza, ma soprattutto in quanto costituiscono le basi per la costruzione di una vera e concreta idea di pace tra le Nazioni".

Dopo aver descritto Palazzo Palazzo Gambacorti e gli affreschi di sala Baleari, l'assessore ha parlato agli studenti della storia di Pisa e delle sue imprese, e ricordato anche l’850esimo anno della Torre di Pisa, meta immancabile nel programma della loro visita.

Gli studenti tedeschi hanno consegnato all’assessore Buscemi una lettera indirizzata al Sindaco di Pisa, dal loro sindaco Filippo Smaldino, che ringraziava per l’accoglienza riservata da Pisa a questi giovani provenienti da paesi e culture diverse ma che, tramite l’attuazione e l’auspicabile sostegno di questo scambio culturale, potranno vivere un’esperienza di arricchimento, di reciproca comprensione, di crescita personale.

Al termine l’immancabile foto di rito, con gli studenti sorridenti e contenti di questa prima visita, che ha immortalato il ricordo di un piacevole momento vissuto nella nostra città.